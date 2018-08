ÖAMTC-Stauprognose: Rückreisewelle wird stärker

FM4 Frequency Festival und Golser Volksfest

Wien (OTS) - Der Reiseverkehr Richtung Süden wird allmählich schwächer, dafür müssen Urlaubsheimkehrer mit längeren Wartezeiten rechnen, zusätzlich zu den Staus auf den Nord-Südverbindungen in Westösterreich werden auch einige Großveranstaltungen für regionale Verkehrsbehinderungen sorgen.

Wartezeiten aufgrund von Grenzkontrollen sind insbesondere auf der West Autobahn (A1) beim Walserberg, auf der Innkreis Autobahn (A8) bei Suben sowie auf der Inntal Autobahn (A12) bei Kiefersfelden einzuplanen. „Der Hauptreisetag ist und bleibt der Samstag, aber auch am Freitag und Sonntag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehrsaufkommen rechnen“, so ÖAMTC-Verkehrsexpertin Romana Schuster.

Staustrecken

Fernpassstrecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen

Brenner Autobahn (A13) in Tirol, vor allem im Raum Schönberg sowie in Südtirol zwischen Sterzing und Bozen (A22)

Inntal Autobahn (A12) vor der Grenzstelle Kufstein

West Autobahn (A1) im Großraum Salzburg Stadt bis Walserberg

Tauern Autobahn (A10) im Großraum der Stadt Salzburg, im Abschnitt Golling - Werfen, bei Flachau und St. Michael sowie in Kärnten im Bereich Feistritz - Knoten Villach

Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie in der Steiermark vor dem Gleinalmtunnel

In Bayern die Autobahnverbindungen Rosenheim - Kufstein (A93) und München - Salzburg (A8)

Frequency Festival in St. Pölten, Golser Volksfest in Gols

Von Donnerstag bis Sonntag findet das FM4 Frequency Festival in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten statt. Der Veranstalter rechnet mit rund 200.000 Besuchern. Bei der Anreise kommt es erfahrungsgemäß zu keinen größeren Behinderungen, da sie sich auf mehrere Tage aufteilt. Lediglich im Nahbereich der Autobahnabfahrten St. Pölten Süd (A1) und St. Pölten Ost (S33) wird es Verzögerungen geben. Viele Musikfans werden bereits Sonntagnacht die Heimfahrt antreten, bis Montagnachmittag werden alle Festivalbesucher das Gelände verlassen haben.

Noch bis Sonntag, 19. August, hat das Golser Volksfest seine Pforten geöffnet, auch hier rechnen die ÖAMTC-Verkehrsexperten im Nahbereich mit kurzen Staus.

Alle wichtigen Informationen rund um den Urlauberverkehr hat der Club unter www.oeamtc.at/urlaubsservice für Sie zusammengefasst. Aktuelle Meldungen zu Staus, Grenzwartezeiten und Baustellen gibt es unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

Anreisetipps zum Frequency Festival sind unter https://bit.ly/2nGacjG abzurufen.

