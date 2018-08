U6-Paket: Neue Bodenmarkierungen für schnelleres Ein- und Aussteigen

Ausrollung in stark frequentierten U6-Stationen – Start am Westbahnhof

Wien (OTS) - Im Zuge des U6-Maßnahmenpakets bringen die Wiener Linien nun für einen leichteren und schnelleren Fahrgastwechsel spezielle Bodenmarkierungen auf den Bahnsteigen in stark frequentierten U6-Stationen an. Die Bodenmarkierung kennzeichnet sowohl den Wartebereich für zusteigende Fahrgäste am Bahnsteig, als auch den frei zu lassenden Bereich für aussteigende Fahrgäste. Die Fahrgäste wissen genau, wo der Zug hält und wo die Türbereiche sein werden. Die ersten Kennzeichnungen wurden bereits in der Station Westbahnhof angebracht.

„Wir wollen die Fahrt mit den Öffis noch attraktiver machen und dazu zählt natürlich auch das bequeme und rasche Ein- und Aussteigen. Der Aufenthalt in den Stationen wird damit möglichst kurz gehalten und die Intervalle können noch besser eingehalten werden“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Nächste Stationen: Bahnhof Meidling, Spittelau und Längenfeldgasse

„Rücksichtnahme unter den Fahrgästen beginnt beim Ein- und Aussteigen. Die Bodenmarkierungen geben eine gute Orientierung – sie zeigen genau an, wo der Zug halten wird“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Kommende Woche wird in der Station Westbahnhof auch der Bahnsteig in Richtung Siebenhirten mit den Wartehinweisen versehen. Im Anschluss folgen die stark frequentierten U6-Stationen Bahnhof Meidling, Spittelau und Längenfeldgasse.

U6-Paket: Stationssanierungen, Kühlung, mehr Sauberkeit und Essverbot

Neben den Bodenmarkierungen bringt das U6-Paket auch zahlreiche andere Verbesserungen: Sanierte Stationen, mehr Kühlung durch Sonnenschutzfolien, Lüftungskiemen und dem Test einer neuen Klima-Technik sowie sauberere Züge durch die neue Waschanlage. Außerdem ist die U6 die Probe-Linie für ein Essverbot.

Alle Infos zu den umfassenden Maßnahmen auf der U6 sind unter www.wienerlinien.at/u6-paket zu finden.

