Miss Austria - Countdown zum Finale läuft

Am 1. September 2018 steigt das Finale der Miss Austria Wahl im Design Center Linz und der Kartenvorverkauf ist unter https://miss-austria.at/ticket in vollem Gange.

Wir führen die Traditionsmarke Miss Austria in eine Zukunft, in der sie in Zeiten einer Me-Too-Bewegung bestehen und überzeugen kann Jörg Rigger, GF der MAC

Die wunderschöne, taffe Frau mit Power steht im Vordergrund. Daher halten wir den Bikini-Durchgang auch hinter verschlossenen Türen ab. Jörg Rigger, GF der MAC

Linz (OTS) - Auf die Show darf das Publikum in diesem Jahr besonders gespannt sein: das Moderatoren Dream-Team Andreas Moravec und Sasa Schwarzjirg führt durch den Abend, Top-Act Eric Papilaya sorgt für den optimalen Sound und die Finalistinnen trainieren intensiv mit prominenten Coaches wie Bettina Assinger und Top-Model Kerstin Lechner für den Contest ihres Lebens.



Neu beim Contest ist die Fokussierung der Miss Austria auf die Individualität der Mädchen, und das Weglassen des Bikini-Durchgangs in der Öffentlichkeit. Schönheit mit Tiefgrund ist das neue Motto und das soll auch zu sehen sein. „ Wir führen die Traditionsmarke Miss Austria in eine Zukunft, in der sie in Zeiten einer Me-Too-Bewegung bestehen und überzeugen kann “, so Jörg Rigger, GF der MAC. „ Die wunderschöne, taffe Frau mit Power steht im Vordergrund. Daher halten wir den Bikini-Durchgang auch hinter verschlossenen Türen ab. “



Auch der Austragungsort ist neu und spannend: Das lichtdurchflutete, moderne Design Center Linz, überzeugt durch seine Modernität und Multifunktionalität. Für den Final-Wettbewerb bieten sich dadurch viele spannende Möglichkeiten, und den Veranstaltern sind technisch keine Grenzen gesetzt.



Denn 2018 bedeutet Veränderung. Be prepared...

