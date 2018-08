Therme Laa: ÖSV-Sportler trainieren und erholen sich in Laa!

Der ÖSV zu Gast in der Therme Laa, der Top-Trainingsdestination für Spitzen- und Hobbysportler!

Laa an der Thaya (OTS) - Der ÖSV, Fußballteams, Individualsportler - sie alle nützen die Therme Laa – Hotel & Silent Spa als Trainings- und zugleich Erholungsdestination!



Die langjährige Partnerschaft der VAMED Vitality World mit dem ÖSV ermöglichte auch heuer wieder dem österreichischen Ski-Nachwuchs eine Auszeit in der Therme Laa – Hotel & Silent Spa. Den jungen Profisportlern wird in Laa alles geboten, was Top-Sportler zur Erhaltung von Gesundheit und Gesundheitsvorsorge sowie für das optimale Training benötigen - ausreichene Möglichkeiten für das sommerliche Kraft- und Ausdauertraining und danach Regenerationsphasen im Thermalwasser, in der Sauna und Entspannung pur in der freien Natur!



Im Juni dieses Jahres war das ÖSV Herren Nachwuchsteam zu Gast, im Juli erholten sich in Laa die ÖSV Nachwuchs Damen und im August bereitete sich das ÖSV SkiCross Mixed Team in der Therme Laa-Hotel & Silent Spa auf die kommende Saison vor.



Was macht die Therme Laa zur beliebten Trainingsdestination?

Thermalwasser und Saunieren entspannen die Muskulatur nach den Trainingseinheiten und schenken Kraft und Entspannung, also „Auszeit“ zur Erhaltung der Gesundheit und Gesundheitsvorsorge. Die Umgebung ist zudem für Sportbegeisterte einfach ideal!



Therme Laa – das Basiscamp für Profi- und Hobbysportler!

Der Laufsport gewinnt immer mehr Anhänger in allen Altersklassen. Wer gerne läuft oder mit diesem Sport beginnen möchte, ist in Laa bestens aufgehoben! Die sanften Hügel rund um Laa laden richtig zum Laufen ein. Rund um das Hotel befinden sich zudem zahlreiche beschilderte Laufstrecken durch die wunderschöne Umgebung.

Aber auch für Radfahrer bietet sich die Region bestens an! Ausgeschilderte Radwege laden zum gemütlichen „Radln“ mit der Familie als auch zu Trainingseinheiten für Hobbysportler ein. Die Therme Laa-Hotel & Silent Spa beweist sich als das ideale Trainings–Camp für Sportler und Sportbegeisterte!

