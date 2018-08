PULS 4 SPORT LIVE: Rückspiel des FC Salzburg in der UEFA Champions League Qualifikation morgen, Dienstag, um 19:45 Uhr

Wien (OTS) - Internationaler Top-Fußball auf PULS 4: PULS 4 präsentiert seinen ZuseherInnen internationalen Top-Fußball und begleitet die Salzburger einmal mehr auf seinem Weg in die UEFA Champions League: Das Rückspiel in der UEFA Champions League Qualifikation des FC Salzburg gegen Skendija Tetovo, den mazedonischen Meister.



Das 4SPORTS-Team am kommenden Dienstag:

Michi Gigerl – Kommentator

Phillip Hajszan – Moderator

Johnny Ertl - Experte

Julia Kienast – Reporter



UEFA Champions League Qualifikation LIVE: Skendija Tetovo - FC Salzburg morgen, Dienstag, den 14. August um 19:45 Uhr live auf PULS 4



UEFA Europa League exklusiv auf PULS 4

Durch die Rechtevergabe der UEFA Champions League ins Pay-TV ist die Königsklasse im Fußball in Österreich nun nicht mehr im Free-TV zu sehen. PULS 4 kümmert sich aber weiterhin um die Fußball-Fans der Nation und präsentiert seinem Publikum die UEFA Europa League für weitere 3 Saisonen (bis 2020/21). Damit bietet Österreichs erfolgsreichster Privat-TV-Sender allen Fans des runden Leders den in Österreich besonders attraktiven Bewerb und präsentiert damit als einziger Sender internationalen Spitzen-Fußball im Free-TV – auch in HD und im Livestream: Mit der kostenlosen TV-App „ZAPPN“ kann man alle PULS 4 Live-Spiele mobil am Smartphone oder Tablet im Livestream verfolgen. Mehr Infos & kostenloser Download auf zappn.tv

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com