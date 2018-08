Konditorweltmeisterin Eveline Wild ist "Köchin der Köche“

Zum ersten Mal seit dem 25jährigen Bestehen der Auszeichnung Koch/Köchin der Köche“ geht dieser Titel im Jahr 2018 an eine Frau.

Mit der erstmaligen Vergabe des Titels an eine Kollegin und Pâtissière setzt der Kochverband Österreich ein starkes Zeichen. Mike P. Pansi

Salzburg. (OTS) - Die Pâtissière Eveline Wild (37) wurde am Laurentiustag (10.8.), dem Feiertag der Köchinnen und Köche in Salzburg bei einer großen Feier ausgezeichnet. Mike P. Pansi als Präsident Verband der Köche Österreichs und sein Vize Alexander Forbes Jr. begrüßten dazu u.a. Alain Hostert (Worldchefs Continental Director Europe Central). Die höchste Auszeichnung des VKÖ für verdienstvolle Köche ging an die Pâtissière-Weltmeisterin Eveline Wild, die für viele junge Konditorinnen und Konditoren ein großes Vorbild ist. Die aktuelle "Köchin der Köche" ist Fernsehzusehern aus "Frisch gekocht“ seit 2012 ein Begriff. Für den Kochverband gilt Eveline Wild seit einigen Jahren als Talent und eine Größe der heimischen Gastronomie.

Auszeichnung für Frauenpower

Mit der erstmaligen Vergabe des Titels an eine Kollegin und Pâtissière setzt der Kochverband Österreich ein starkes Zeichen. Das 25-Jahr-Jubiläum der Auszeichnung wurde mit der längst überfälligen Wahl einer Frau würdig begangen: "Was Wild für die heimische Koch- und Konditorkultur geschaffen hat, ist großartig. Sie gibt Wissen und Leidenschaft weiter und teilt Ideen und ihr Können und das über die Grenzen des Konditorfaches hinaus. Sei es im Fernsehen oder als Ausbildner im eigenen Betrieb, sie ist eine Bereicherung auf jeder Ebene. Und dafür sagen wir vom VKÖ Danke und gratulieren zur Auszeichnung Köchin der Köche 2018!“ erklärt Mike P. Pansi.

Zur Person:

Eveline Wild wurde 1980 in Innsbruck geboren und absolvierte ihre Ausbildung in der Konditorei Valier. 2003 erfolgte ihre Meister- und Ausbildnerprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg. Sie war in großen Häusern u.a. als Chef Patissier im Hotel Central (Sölden) und Restaurant Steirereck (Wien) und seit 2010 beim "Wilden Eder“ tätig. Wild und der Gastronom Stefan Eder aus St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark sind seit 2009 erfolgreiche Lebens- und Geschäftspartner und Eltern eines Sohnes.

