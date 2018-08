Verkehrsunfall zwischen PKW-Lenker und Radfahrerin

Wien (OTS) - Datum:

10.08.2018

Uhrzeit:

22.30 Uhr

Adresse:

3., Kreuzung Marxergasse - Invalidenstraße

Im Kreuzungsbereich der Marxergasse mit der Invalidenstraße ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Nach ersten Erhe-bungen lenkte ein 20-Jähriger sein Fahrzeug in der Marxergasse stadteinwärts und bog bei der Kreuzung nach links in die Invalidenstraße ein. Die Radfahrerin fuhr die Marxergasse stadtauswärts und wollte die Kreuzung in gerader Richtung auf der Rad-fahrüberfahrt übersetzten. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei die 23-Jährige mit der Motorhaube erfasst und in weiterer Folge auf die Fahrbahn geschleu-dert wurde. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

