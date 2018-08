Mord

Wien (OTS) - Datum: 10.08.2018

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Adresse: 10., Richard-Lindström-Gasse

Ein 31-Jähriger wählte am gestrigen Tag den Polizeinotruf in Baden und gab an, dass er vor ca. einer Woche seinen Vater ermordet habe. Im Zuge von Streitigkeiten habe er ihn mit einem Messer in seiner Wohnung im 10. Bezirk erstochen. Bei einer Nachschau in der Wohnung fanden die Beamten die Leiche des 59-Jährigen. Der 31-Jährige wurde in Baden festgenommen und in weitere Folge nach Wien überstellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at