ORF SPORT + mit Leichtathletik-EM Berlin 2018

Auch die DTM Brands Hatch 2018 und die Judo World Tour sind am 11. und 12. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 11. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom DTM-Rennen Brands Hatch 2018 um 14.15 Uhr, von der Judo World Tour – Grand Prix in Budapest um 16.00 Uhr und von der EA Leichtathletik-EM Berlin 2018 um 20.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-Europa-League-Qualifikationsspiel Sturm Graz – AEK Larnaka um 11.00 Uhr, vom Fußball-Europa-League-Qualifikationsspiel Slovan Bratislava – SK Rapid Wien um 13.00 Uhr, vom Rollstuhltennis-Turnier „Austrian Open“ in Groß-Siegharts um 19.00 Uhr, vom Hockey-Olympia-Qualifikationsturnier Zagreb 2018 um 19.15 Uhr, vom Kite Masters 2017/18 um 19.30 Uhr und vom DTM-Samstagsrennen in Brands Hatch um 22.00 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 13.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der EA Leichtathletik-EM Berlin 2018 um 9.20 und 19.10 Uhr sowie von der Judo World Tour – Grand Prix in Budapest um 16.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 18.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Porsche Supercup Series Budapest 2018 um 21.45 Uhr und vom DTM-Sonntagsrennen in Brands Hatch um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 12. August.

Nach fünf Jahren kehren die Boliden zurück in die englische Grafschaft Kent. Der anspruchsvolle Kurs in Brands Hatch quer durch eine Waldlandschaft, etwa 30 Kilometer südöstlich von London gelegen, lässt die Herzen der DTM-Piloten höherschlagen. Die Rennen gehen in England am 11. und 12. August über die Bühne. Kommentator ist Hannes Orasche.

In der ungarischen Hauptstadt Budapest wird von 10. bis 12. August ein Grand Prix im Rahmen der Judo-World-Tour ausgetragen. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Von 6. bis 12. August gehen im Berliner Olympia-Stadion die 24. EA Leichtathletik-Europameisterschaften über die Bühne. Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) geht mit dem größten Team seit mehr als 30 Jahren bei einer Europameisterschaft an den Start. ORF SPORT + überträgt von 6. bis 12. August täglich live aus Berlin. Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff.

