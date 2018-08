Spiel und Spaß zum Schulschluss

Malteser und Caritas - Projekt ZORROM CHAVORE

Steiermark (OTS) - Zum Abschluss des Schuljahres 2017/18 organisierten die Malteser Steiermark im Rahmen des gemeinsam mit der Caritas betriebenen Projekts ZORROM CHAVORE ein ganz besonderes Event für ganz besondere Gäste: Sie luden 13 Kinder und sechs Erwachsene aus Roma-Familien zu einem unvergesslichen Tagesausflug in den Motorikpark Gamlitz ein.

Nach einer gemütlichen Busfahrt gab es zuerst eine Runde Fußball zum Munterwerden und Aufwärmen – wobei: An diesem sonnigen Tag war viel Aufwärmen gar nicht nötig. So folgte schon bald die Erkundung des weitläufigen Motorikparks. Da hieß es Klettern, Balancieren und Springen, was das Zeug hielt!

Zur Stärkung danach gab es ein Picknick mit feinen Brötchen, Käse- und Wurstsemmeln. Natürlich durfte auch frisches Obst nicht fehlen. Nach einer kleinen Verdauungspause sorgte der nahe Badeteich für angenehme Abkühlung. Den krönenden Abschluss des Tages bildete eine Eis- bzw. Kaffeejause. Finanziert wurde der Ausflug vom Sonderbotschafter des SMRO Dr. Franz Salm, dem wir auf diesem Wege sehr herzlich DANKE sagen!

Über das Projekt:

Das Projekt ZORROM CHAVORE wurde von S.E. Dr. Franz Salm-Reifferscheidt und Kommerzialrat Martin Auer initiiert und ermöglicht sozioökonomisch benachteiligten Grazer Roma-Kindern den Kindergarten- bzw. Schulbesuch. Der Projektname setzt sich aus den Romanes-Wörten „zor“ (Kraft, Energie), „rom“ (Mensch) und „chavore“ (Kinder) zusammen.

Die Projekte sollen die Chancen der erwachsenen Roma erhöhen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihre prekäre Lebenssituation zu verbessern. Den Kindern soll die Möglichkeit geboten werden, einen Kindergarten bzw. die Schule zu besuchen.

Hier wurde seitens der MALTESER eine Initiative gestartet, die noch lange laufen, stetig wachsen und zahlreiche Kooperationspartner finden soll: Zugunsten der Kinder, um sie zu unterstützen, ihnen eine Starthilfe, Ausbildung, eine Perspektive zu bieten.

