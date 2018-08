Einladung zum Festakt „20 Jahre Österreich Computer Camp“ für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung

Wien (OTS) - Dienstag, 21.08.2018, 15 bis 17 Uhr in der Aula des Bundes- Bildungsinstitutes Schwerpunkt Sehen, 1020 Wien, Wittelsbachstraße 5 – barrierefreier Zugang!

Ehrenschutz: Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

Ablauf: Kurzfilm, geführter Rundgang durch das Haus mit Besichtigung von Computer-Arbeitsplätzen der Kinder, Sektempfang

Anmeldungen bei Beatrix Himmer: 0650/7201600 oder beatrix.himmer @ bbi.at

In diesem Jahr treffen einander 30 SchülerInnen mit Blindheit oder Sehbehinderung aus ganz Österreich für eine Woche zum Lernen mit erfahrenen ComputerexpertInnen in Wien. Das Österreich Computer Camp für blinde und sehbehinderte Kinder ist ein gemeinsames Projekt vom Odilien-Institut in Graz, dem Bundes- Blindenerziehungsinstitut in Wien sowie den Universitäten Graz, Linz und Klagenfurt.

In Zeiten inklusiver Beschulung ist es dringend erforderlich, die eigene Computerausstattung möglichst effektiv zu nutzen. In kleinen Unterrichtsgruppen werden die Lehrinhalte auf die besonderen Bedürfnisse individuell abgestimmt.

Ebenso wichtig ist es, am OCC durch ein attraktives Freizeitprogramm (Ausflüge, Schwimmen, Spielen, Entdecken) einen Ausgleich zu der anstrengenden Computerarbeit zu schaffen und die TeilnehmerInnen Gemeinschaft erleben zu lassen. Lebenspraktische Fertigkeiten werden erworben und verbessert.

Präsident des Österreich Computer Camps, Walter Rainwald (Graz):"Wir sind stolz darauf, dass nach 20 Jahren eine anfangs zögerliche Idee zu einem Fixpunkt in der österreichischen Bildungslandschaft geworden ist!"

http://occ-online.at

