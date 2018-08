ORF-„Sommergespräche“: Auftakt mit Peter Pilz, Liste Pilz

Am 13. August um 21.05 Uhr in ORF 2, Filzmaier-Analyse in der „ZiB 2“

Der ORF startet „Sommergespräche“ mit dem ersten von insgesamt fünf ausführlichen Interviews mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der Parlamentsparteien. Geführt werden diese – erstmals seit 1992 – gemeinsam von zwei ORF-Journalisten: Nadja Bernhard und Hans Bürger. Schauplatz ist Rossatz in der Wachau. Den Beginn macht am Montag, dem 13. August 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 Peter Pilz von der Liste Pilz.

In den anschließenden „ZiB 2“-Ausgaben wird Politologe Peter Filzmaier die „Sommergespräche“ analysieren.

Die „Sommergespräche“ werden jeweils am Sendungstag um 19.30 Uhr live-on-tape aufgezeichnet und dann um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Erster Gast bei Nadja Bernhard und Hans Bürger ist Peter Pilz. Die Liste Pilz hat zuletzt vor allem durch interne Turbulenzen von sich reden gemacht. Wie will Parteigründer Peter Pilz die kleinste Parlamentspartei in ruhigeres Fahrwasser führen? Welche Rolle wird er selbst spielen, wenn er Ende August den Parteivorsitz an Maria Stern übergibt?

Der „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils 21.05 Uhr, ORF 2:

Montag, 13. August: Peter Pilz, Liste Pilz

Montag, 20. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

Montag, 27. August: Heinz-Christian Strache, FPÖ

Montag, 3. September: Christian Kern, SPÖ

Montag, 10. September: Sebastian Kurz, ÖVP

