Donaustadt: Peter Rapp und „Dudes“ im Donaupark

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka) konnte prominente Künstlerinnen und Künstler für einen Auftritt in der noch bis Sonntag, 26. August, laufenden Sommer-Saison 2018 auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst dem Irissee) gewinnen. Am Freitag, 10. August, bringt der Kabarettist Gerald Fleischhacker das Publikum ab 19.30 Uhr mit seinem Programm „Ich bin ja nicht deppert“ zum Lachen. Die routinierte Animateurin Klara Kundu betreut und schminkt Kinder am Samstag, 11. August, ab 16.30 Uhr. Der unverwüstliche Conférencier und Entertainer Peter Rapp verfügt sich am Samstag, 11. August, in den Donaupark und unterhält auf der dortigen Bühne ab 19.30 Uhr das Publikum mit der flotten Show „Rock’n Roll ist Lebenslust“. Rapp bestreitet die Freiluft-Vorstellung gemeinsam mit der temperamentvollen Rockabilly-Combo „The Ridin’Dudes“. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“).

Hörenswert: Wienerlied-Gesänge, Austro-Pop, Country-Sound, Kabarett-Pointen und Swing-Rhythmen. Beantwortung von Fragen via E-Mail: office @ kv22.at

Am Sonntag, 12. August, kommt die Anhängerschaft des „wienerischen“ Liedgutes auf ihre Kosten. Ab 18.00 Uhr möchte der Publikumsliebling Horst Chmela den Besucherinnen und Besuchern mit einem melodiösen Rückblick auf seine Karriere viel Freude bereiten (Show-Titel: „Vom Gassenbua zur Kultfigur“). An die Zeit des „Austro-Pop“ erinnert am Mittwoch, 15. August („Maria Himmelfahrt“), ab 18.00 Uhr, auf der „Bühne Donaupark“ das Trio „Vox Populi“.

In weiterer Folge sorgen der Kabarettist Clemens Maria Schreiner („Immer ich“), die Gruppe „Wicked Wildcats“ („Country-Music“) und das Musik-Ensemble „Duo Sobotka und Freunde“ („Wienerisch im Donaupark“) für Kurzweil. Ferner stehen Gastspiele der Humoristen „Peter und Tekal“ („Gesund gelacht“), des Vokal-Quartetts „Popcorn 4“ („Von Hydra bis Nashville 2018“) und des Jazz-Orchesters „Original Swingtime Big Band“ („A Tribute To Glenn Miller“) auf dem liebevoll arrangierten Spielplan. Auskünfte dazu sind per E-Mail beim „Kulturverein Donaustadt“ anzufordern: office @ kv22.at.

