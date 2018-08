Ferienspiel der Wiener Polizei

Wien (OTS) - Datum: 11.08.2018

Uhrzeit: 13:00 bis 18:00 Uhr

Adresse: 12., Meidlinger Kaserne, Hohenbergstraße 1

Am kommenden Samstag veranstaltet die Wiener Polizei in der Meidlinger Kaserne das Sommer-Ferienspiel. Diese Veranstaltung wird mehrmals im Jahr für Kinder und Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten mit verschiedenen Attraktionen veranstaltet. Ziel des Ferienspiels ist es, den Kindern einen unterhaltsamen und lehrreichen Nachmittag zu ermöglichen und ihnen die Polizei und ihre Tätigkeiten für die Gesellschaft näher zu bringen. Hauptattraktion dieses Mal:

Besichtigung eines Polizeihelikopters. Außerdem mit dabei: ein Polizeimotorrad sowie „Gustav, der sprechende Streifenwagen“ zum Besichtigen, die Sondereinheit WEGA mit einer Geräteschau, die Kinderpolizei, Verkehrserziehung mit Schwerpunkt „Toter Winkel“, die Kriminalprävention des LKA Wien sowie diverse Kinderattraktionen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

