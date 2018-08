MIT Institut erneut mit EBQ Siegel ausgezeichnet

Erwachsenenbildung mit Qualitätsgarantie

Erwachsenenbildung mit Qualitätsgarantie

Spezialisiert auf Mediationsausbildung

Lichtenberg/Linz (OTS) - Mag. Wolfang Vovsik freut sich mit seinem fachkompetenten Team über den Erhalt des EBQ Siegels am 19. Juni 2018, das zum fünften Mal in Folge an das MIT Institut erging. Das Institut für Mediation, Identitätsentwicklung und Training (MIT) ist seit nahezu 25 Jahren in der Erwachsenenbildung erfolgreich tätig. 2006 erhielt es zum ersten Mal das EBQ Siegel. Seitdem wurde alle drei Jahre ein Folgeaudit absolviert, das die renommierte, private Ausbildungsstätte jeweils erfolgreich abschloss.

Garant für höchste Qualitätsstandards

Um das EBQ Siegel zu erreichen, stellte sich das MIT Institut einem umfangreichen Auditfahren, das vom Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) der Johannes Kepler Universität durchgeführt wurde. Geprüft wird nach strengen Kriterien. Das MIT Institut schnitt im Auditverfahren mit 96 Prozent der zu erzielenden Punkte überdurchschnittlich hoch ab. Der erstellte Auditbericht wurde im Anschluss der EB-Kommission vorgelegt, die dann darüber entscheidet, ob die Zuerkennung des EBQ Siegels für drei weitere Jahre erfolgt. (Nähere Information: http://www.ibe.co.at/ebqs.html)

„Die Freude ist groß, dass dem MIT Institut erneut das EBQ Siegel zuerkannt wurde. Wir sind am Puls der Zeit. Unsere Erwachsenenbildungs-Angebote, die Menschen österreichweit nutzen, sind geprägt von hoher Qualität, großer Praxiserfahrung sowie hoher fachlicher und sozialer Kompetenz; das macht uns auch so einzigartig“ , merkt Mag. Wolfgang Vovsik an.

Erwachsenenbildung mit Förderung

Zudem ist das MIT Institut nach Ö-Cert zertifiziert. Mit den beiden Auszeichnungen EBQ Siegel und Ö‑Cert ermöglicht die renommierte, private Erwachsenenbildungs-Einrichtung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Förderungen für die Ausbildungs-Lehrgänge bei den entsprechenden Förderstellen zu beantragen.

Spezialisiert auf Mediationsausbildung

„Auf der Basis praktischer Mediationserfahrung sind wir als private Ausbildungsstätte für Mediation seit nahezu 25 Jahren bekannt. Wir sind vom Bundesministerium für Justiz, vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung gem. BGBL. v. 24.5.2004 (219. Verordnung) und von der Wirtschaftskammer Österreich als Ausbildungseinrichtung anerkannt und qualifiziert. Somit sind wir berechtigt Mediations-Lehrgänge nach dem Zivilrechtsmediationsgesetz durchzuführen“ , informiert Mag. Wolfgang Vovsik und fügt hinzu, dass österreichweit schon mehr als 1.000 Menschen unterschiedlichster Alters- und Zielgruppen die zertifizierten, berufsbegleitenden Ausbildungs-Lehrgänge des MIT Instituts absolviert haben. Die Lehrgänge sind geprägt von besonderer Praxisorientierung, bester Ausbildungsqualität und hoher Mediationskompetenz.

Lehrgangsstart am 30.11.2018: Die berufsbegleitende Ausbildung „Mediation“ nach dem ZivMedG dauert drei Semester und umfasst 11 Module. Die Lehrgangsleitung hat Mag. Wolfgang Vovsik inne. Anmeldung und nähere Informationen unter www.mit-austria.at

Nach Abschluss der Ausbildung besteht die Möglichkeit, sich in die Liste der Mediatoren beim Bundesministerium für Justiz eingetragen zu lassen.

Rückfragen & Kontakt:

MIT Institut

Mag. iur Wolfgang Vovsik

Schmiedbachweg 11, 4040 Lichtenberg

Tel: 0732 71 22 22

E-Mail: office @ mit-austria.at

www.mit-austria.at



PR-Begleitung:

Monika Ratzenböck

Agentur Strategische Öffentlichkeitsarbeit

Wohnpark 3, 4040 Lichtenberg

Mobil: 0676 60 44 123

E-Mail: office @ monika-ratzenboeck.at