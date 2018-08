Europa-League-Quali live im ORF mit Sturm – Larnaca und Slovan – Rapid

Am 9. August ab 18.50 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Ein ebenso spannender wie langer Europa-League-Abend wartet am Donnerstag, dem 9. August 2018, ab 18.50 Uhr in ORF eins auf die Fußballfans: Zunächst trifft Sturm Graz in der dritten Quali-Runde daheim auf den AEK Larnaca, Kommentator Michael Bacher meldet sich aus Graz, die Analysen steuern Rainer Pariasek und Roman Mählich bei. Danach geht es ab 20.55 Uhr nach Bratislava, wo Rapid auf Slovan trifft. Boris Kastner-Jirka kommentiert, es analysiert auch hier das Duo Pariasek und Mählich.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

