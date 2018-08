Adlai Nortye gibt Berufung von Lars E. Birgerson, M.D., Ph.D., zum CDO und zum Präsidenten

CEO von Adlai Nortye USA bekannt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. ("Adlai Nortye" oder "das Unternehmen"), ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen in China, gab bekannt, dass Lars E. Birgerson, M.D., Ph.D., seit dem 1. Juli beim Unternehmen als Chief Development Officer (CDO) tätig ist und auch die Position als Präsident und CEO von Adlai Nortye USA Inc. übernommen hat. Dr. Birgerson wird von diesen Positionen aus die Führung und richtungweisende Aufgaben bei der Weiterentwicklung der Pipeline von Adlai Nortye im Bereich klinische Entwicklungsprogramme für die Krebsbehandlung, hier vor allem in der Immunonkologie, übernehmen.

Neben seiner großen Erfahrung auf seinem Fachgebiet, der Immunonkologie, und bei der globalen klinischen Entwicklung verfügt Dr. Birgerson über ein umfassendes Wissen bei der kommerziellen Geschäftsentwicklung und bei medizinischen Angelegenheit, das er sich international und in den USA angeeignet hat. Bevor Dr. Birgerson seine Arbeit bei Adlai Nortye aufgenommen hat, war er Senior Vice President des Bereichs medizinische Forschung und Entwicklung bei Bristol-Myers Squibb (BMS) tätig. Bei BMS war Dr. Birgerson für die Neuausrichtung der Arbeitsteams für medizinische Angelegenheit sowie Gesundheitsökonomie und Ergebnisse verantwortlich. Hier sollen neue Möglichkeiten im Bereich Spezialpharmaka, insbesondere für die Immunonkologie, verstärkt in den Blick genommen werden.

Dr. Birgerson ist Arzt und verfügt über mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Biopharma-Branche, wo er leitende Positionen bei einer Reihe von führenden Unternehmen, wie etwa Bristol-Myers Squibb, Genentech, Roche und Pharmacia, innehatte. Seinen M.D. und seinen Ph.D. hat er von der Universität Uppsala in Schweden erhalten, wo er auch seine Fachausbildung in den Bereichen Geburtshilfe und Gynäkologie, allgemeine Chirurgie, gynäkologische Onkologie und urologische Chirurgie absolviert hat. Er hat sowohl die US-amerikanische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft.

"Ich freue mich wirklich sehr darauf, Teil des Teams von Adlai Nortye zu werden und mit diesem zusammen ein global tätiges Biotech-Unternehmen mit chinesischen Wurzeln aufzubauen. Adlai Nortye ist ein Unternehmen, das die Biotech-Branche mit einem sehr spannenden Angebot an Wirkstoffen herausfordert, die in mittleren und späten klinischen Phasen eingesetzt werden und die für Patienten äußerst vielversprechend sind", sagte Dr. Birgerson. "Ich freue mich schon jetzt auf die enge Zusammenarbeit mit diesen vielen begabten Menschen bei Adlai Nortye, um noch mehr innovative Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die das Leben von Krebspatienten auf der ganzen Welt verbessern können."

"Wir sind sehr glücklich, dass wir die Fähigkeiten von Dr. Birgerson als Führungspersönlichkeit für unsere klinischen Entwicklungsprogramme und für den Geschäftsbetrieb unserer Organisation in den USA nutzen können", sagte Carsten Lu, CEO von Adlai Nortye. "Bei Adlai Nortye haben wir es uns zum Ziel gesetzt, zu einem global aufgestellten Biotech-Unternehmen von Weltrang aufzusteigen. Ich bin zuversichtlich, dass Dr. Birgerson mit seinen Referenzen und Arbeitserfahrungen die Art von Führung mitbringen wird, die nötig ist und die eine wichtige Ergänzung zu den Stärken des bestehenden Adlal-Nortye-Teams darstellt. Das wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen und noch erfolgreicher zu sein."

