UNIQA SafeLine macht‘s möglich: Während dem Fahren auf das Smartphone verzichten und Prämie sparen

Auf www.uniqa.at jetzt online Ersparnis ausrechnen.

Wien (OTS) - Handy am Steuer ist in den letzten Jahren zur Unfallursache Nummer eins geworden. UNIQA greift dieses Problem auf und belohnt Kunden mit Prämiengutschriften, die beim Autofahren auf das Handy verzichten. Damit kombiniert UNIQA Sicherheit im Straßenverkehr mit Prämienersparnis und mehreren wertvollen Sicherheitsfeatures, wie einer automatischen Unfallmeldung oder einem NotfallKnopf im Auto und in der App.

Seit dem Launch wurden mit SafeLine mehr als 4.000 Notfälle und 3.000 Unfälle gemeldet sowie mehr als 200 gestohlene Fahrzeuge konnten wieder gefunden werden.

In Notfallsituation sparen Kunden wertvolle Minuten, da ein kleines GPS-Gerät in ihrem Fahrzeug bei einem Aufprall oder bei einem Knopfdruck einen Alarm auslöst. Einsatzkräfte können dadurch schneller am Standort des Fahrzeuges sein. Nicht nur über den NotfallKnopf im Auto kann Hilfe gerufen werden, sondern auch über die SafeLine-App Das ist dann von Vorteil, wenn man ohne Auto unterwegs ist, wie zum Beispiel bei Freizeitaktivitäten wie Wandern, Joggen, Radfahren.

Die Handynutzung während der Autofahrt gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Sicherheit zahlt sich aus. Denn UNIQA bietet als einzige Versicherung einen Prämienrabatt bei Handyverzicht. Der besondere Vorteil für UNIQA Kunden: Wer auf sein Telefon während dem Autofahren verzichtet, kann bis zu 50 Prozent der Jahresnettoprämie bei der Kfz-Haftpflicht sparen.

Wie hoch die Ersparnis ist, kann jetzt bequem und mit nur einer Angabe (PS oder KW) auf www.uniqa.at berechnet werden. Der Rechner ermittelt sofort eine Preisindikation für die monatliche Autoversicherungs-Prämie und die maximale Ersparnis bei der Nutzung von SafeLine. Beispiel: Für ein Auto mit 80 KW beträgt die jährliche Prämienersparnis bis zu 176,99 Euro.

Weitere Informationen zu UNIQA SafeLine oder zur Ersparnis bei Handyverzicht finden Sie auf www.uniqa.at





Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG/Medienstelle

Tel.: (++43-1) 211 75 - 3233

carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqa.at