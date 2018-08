Der Herbst auf Schloss Hof

Bunter Veranstaltungsreigen für die ganze Familie im September und Oktober

Schloßhof (OTS) - Die prachtvolle Barockanlage von Schloss Hof bietet im Herbst ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Den Auftakt macht das große Pferdefest am 1. und 2. September (11 bis 17 Uhr). Pferde, Ponys und Co. zeigen in einem spannenden Showprogramm ihr artistisches Können. Ob Formations-, Dressur-, Spring- oder Trickreiten – für Unterhaltung ist gesorgt. Erstmalig findet das große Pferdefest mit erweitertem Show- und Rahmenprogramm ganztägig statt.

Kunst- und Handwerksfest

Am 15. und 16. September (10 bis 18 Uhr) lädt Schloss Hof zum Kunst- und Handwerksfest. Rund 40 AusstellerInnen präsentieren ihr vielfältiges Produktsortiment – von Filz- und Glaskunst über Holz- und Drechselwaren bis hin zu Keramikkunst. LiebhaberInnen von Kunsthandwerk werden hier bestimmt fündig. In den Handwerksstuben können Gäste altes Handwerk hautnah erleben und sich in verschiedenen Workshops selbst künstlerisch und handwerklich ausprobieren.

Drachensteigfest

Am 29. und 30. September (13 bis 17 Uhr) erobern bunte Drachen den Himmel über Schloss Hof. Profis lassen beim Drachensteigfest ihre schönsten und originellsten Drachen steigen. Die jüngsten Gäste können unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Drachen basteln und hoch in die Lüfte aufsteigen lassen. Drachen können auch selbst mitgebracht werden. Das Highlight für die Jüngsten ist auch in diesem Jahr der Zuckerldrache, der seine süße Fracht über der Festwiese abwirft.

Herbstfest

Am 13. und 14. Oktober (10 bis 18 Uhr) findet das Herbstfest statt. An beiden Tagen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten – vom Showschnitzen von Kürbisköpfen über Obst- und Gemüse-Schnitzworkshops für Erwachsene und Kinder bis hin zum Schaukochen von köstlichen Herbst-Rezepten.

TIPP: Bis zum 2. September steht Schloss Hof ganz im Zeichen der Sommerferien. Tägliche Workshops und ein Kinderkultur-Programm an Wochenenden und Feiertagen sorgen beim großen Ferienspaß für jede Menge Abwechslung.

Nähere Informationen unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.



