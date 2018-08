Vollziehung einer Festnahmeanordnung

Wien (OTS) - Datum: 06.08.2018

Uhrzeit: 12.15 Uhr

Adresse: 9., Schwarzspanierstraße

Eine 18-Jährige erstatte in der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz eine Anzeige wegen Diebstahl ihres Fahrrades. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass ihr Fahrrad mit einem Ortungssystem versehen sei und sich in der Schwarzspanierstraße befindet. Die Beamten begaben sich an die besagte Adresse wo ihnen eine 18-Jährige die Tür öffnete. In der Wohnung fanden die Polizisten das gestohlene Fahrrad der 18-Jährigen sowie weitere gestohlene Fahrräder. Im Zuge der Amtshandlung konnten die Beamten noch drei weitere Beschuldigte (19, 30 ,32) ausforschen. Gegen die 18-Jährige bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung. Insgesamt wurden vier gestohlene Räder und Tatwerkzeug sichergestellt. Vier Beschuldigte wurden festgenommen.

