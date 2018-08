Plastic kills - time to change! Peter Christmann gründet die Meeresschutz-Organisation "Orange Ocean" und plant den ersten "World Oceans Media Day" am 08. Juni 2019

München (ots) - Der ehemalige ProSiebenSat.1 Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzender von Goldbach Germany Peter Christmann setzt sich für den Schutz der Ozeane ein. Mit der neu gegründeten Organisation "Orange Ocean" möchte Christmann die drastische Plastik-Verschmutzung der Weltmeere bekämpfen und mit einzelnen Projekten das Bewusstsein der Konsumenten schärfen. Vor diesem Hintergrund organisiert "Orange Ocean" am 08. Juni 2019, dem offiziellen United Nations World Oceans Day, den "1st World Oceans Media Day".

Mit der Unterstützung von Industrie-Partnern, Inhalte-Produzenten und Medien-Unternehmen wird ein Programm Line Up zusammengestellt, welches die Faszination und Zerbrechlichkeit unserer Ozeane darstellt. Das Programmangebot wird aus hochklassigen Dokumentationen und Formaten, wie z.B. einer "Best Of" oder einer "Start Up" Show bestehen, die aktuelle Lösungen zur Rettung der Meere beleuchten. Diese werden zur weltweiten, rechtefreien Ausstrahlung auf TV-Sendern, Video-Plattformen und social media angeboten.

Peter Christmann: "Als passionierter Wassersportler sehe ich Jahr für Jahr die Katastrophe fortschreiten. Wir brauchen dringend ein radikales Umdenken. Und kein anderes Medium eignet sich nach wie vor so gut wie TV in Kombination mit den sozialen Medien, um die Konsumenten schnell und emotional zu erreichen - wir sind die letzte Generation, die diesen Negativtrend umkehren kann."

Erste Mitstreiter hat Peter Christmann bei Orange Ocean als Co-Founder an seiner Seite. Christian Baudis (Taucher) und Antje Burda (Seglerin). Der ehemalige Google-Deutschlandchef und Digital-Unternehmer steht als Social Media-Experte parat. Antje Burda ist in München Teilhaberin bei der Burda und Fink Agentur für Kommunikation und verantwortet die Bereiche PR und Content-Partnerschaften.

Mehr dazu auf: www.orangeocean.org

