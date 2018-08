Exklusiv auf PULS 4: FC Salzburg gegen Shkendija Tetovo morgen ab 18 Uhr LIVE

Die Rückkehr der Salzburger Europacup-Helden auf die internationale Fußball-Bühne LIVE und EXKLUSIV im Free-TV ab 18 Uhr auf PULS 4.

Wien (OTS) - „Wir sind stolz auf unsere Erfolge & hungrig auf mehr“ #KönigsCLasse: FC Salzburg ist bereit!



10 Mal ist der FC Salzburg gescheitert, beim 11. Mal wollen die Salzburger - erstmals in der Ära Red Bull - in die UEFA Champions League, die #KönigsClasse, einziehen: FC Salzburg - Skendija Tetovo LIVE auf PULS 4



Der Gegner: Skendija Tetovo. Der Meister aus Mazedonien eliminierte in der zweiten Qualifikationsrunde Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau. Nach dem 1:0-Heimsieg reichte Tetovo vergangene Woche Dienstag im Rückspiel ein torloses Remis zum Aufstieg.



PULS 4 präsentiert das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde am kommenden Mittwoch ab 18 Uhr live aus Salzburg, Spielbeginn: 19 Uhr.



4SPORTS Team

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporterin: Julia Kienast



UEFA Champions League Qualifikation des FC Salzburg

Am Mittwoch, den 8. August um 18 Uhr live auf PULS 4



UEFA Europa League auf PULS 4: Internationaler Klubfußball ab der Saison 2018/19 EXKLUSIV in Österreich im Free-TV nur mehr auf PULS 4. Ab der Saison 2018/19 hat PULS 4 für weitere DREI JAHRE die Exklusiv-Rechte der UEFA Europa League und ist damit der EINZIGE FREE-TV-Sender Österreichs, der den ZuseherInnen internationalen Klubfußball bieten wird.



