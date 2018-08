Seefelder Tourismusgespräche 2018

Expertenrunde zur Imagesteigerung des Tourismus als Arbeitgeber

Seefeld in Tirol (OTS) - Mit dem Tourismus in den Alpen ging einst das Versprechen des Wohlstandes einher. In vielen Tourismusorten wächst jedoch das Unbehagen – trotz steigender Ankünfte und Nächtigungszahlen. Auch das Image des Tourismus bei Arbeitnehmern ist angeschlagen. Branchenspezifische Besonderheiten führen dazu, dass immer weniger Menschen im Tourismus arbeiten wollen. Hochkarätige Experten greifen das brisante Thema bei den Seefelder Tourismusgesprächen 2018 auf. Es erwarten Sie dazu die zwei Keynote-Speaker Robert Nussbaumer und Sebastian Purps-Pardigol. Freuen Sie sich weiters auf eine Podiumsdiskussion mit namhaften Branchenexperten, wie Josef Margreiter, Mario Gerber, Florian Gasser uvm. Weitere Informationen unter: www.seefelder-gespraeche.at.

Ort: Sport- und Kongresszentrum Seefeld

Tag: 27. September 2018

Zeit: 13:00 - 18:30 Uhr

Anschließendes Netzwerken mit Erfrischungen

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Hans Jörg Binder (Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch-Reith-Scharnitz)

oder Mag. Renate Leitner (Socialweb)

E-Mail: presse @ socialweb.at

Telefon: +43 (0)664 2025046