Skandal Royal: Fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ über die skandalöse Welt des Adels

Außerdem: „Salzburger Festspielgespräche“ mit Klaus Maria Brandauer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information bringt am Montag, dem 6. August 2018, eine weitere Ausgabe der „Salzburger Festspielgespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr). Zu Gast bei Barbara Rett ist Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer, der den Erzähler in der Salzburger Neuinszenierung von Mozarts „Die Zauberflöte“ gibt. Er erzählt u. a. von der Liebe zur Musik und seinen Anfängen am Salzburger Landestheater.

Die Welt der Adeligen fasziniert bis heute – ganz besonders die vielen Gerüchte, Skandale und Geheimnisse. Der „ORF III Themenmontag“ blickt ab 20.15 Uhr mit der fünfteiligen Dokureihe „Die Royals“ von Lisbeth Bischoff auf die blaublütigen Sündenfälle. Gemeinsam mit Alfons Haider führt die ORF-Adelsexpertin durch den Abend in ORF III. Den Start macht die Sendung „Die Royals – Ihre wahren Neigungen“. Die Dokumentation widmet sich den Skandalen und heimlichen Neigungen der Adeligen, die meist lange gut verborgen bleiben. Wenn die Geheimnisse dann ans Tageslicht treten, sorgt dies für Aufregung – bis anderswo der nächste Skandal aufkommt.

Anschließend geht es mit der Doku „Die Royals – Ihre geheimen Codes“ (21.05 Uhr) weiter. Um als echter Adeliger zu gelten, musste man seit jeher im „Gotha“ stehen, einem Nachschlagwerk über Adelsfamilien. Und die Blaublütigen haben ihre geheimen Codes, mit denen sie einander erkennen. Wer durch Heirat zum Adelskreis stößt, muss sich diese höfischen Regeln erst aneignen – zum Beispiel in speziellen Lernprogrammen für bürgerliche Ehekandidaten.

In „Die Royals – Ihre dunklen Geschäfte“ (21.55 Uhr) dreht sich danach alles um besonders pikante Enthüllungen wie etwa Verrat, Bestechung und verbotene Geschenkannahmen in adeligen Kreisen.

Nach den schmutzigen Geschäften geht es um verbotene Liebschaften:

„Die Royals – Ihre Schattenmänner“ (22.45 Uhr) widmet sich adeligen Damen und ihren Geliebten und Favoriten am Hof.

Aber nicht nur die royale Damenwelt hat ihre amourösen Geheimnisse, wie der Film „Die Royals – Ihre Schattenfrauen“ (23.40 Uhr) zeigt. Ob Juan Carlos von Spanien oder Carl Gustaf von Schweden – irgendwann kommen viele der Affären des Adels doch ans Licht.

