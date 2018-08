Lercher zu Hartinger-Klein: Eine Entschuldigung wäre mehr als angebracht, Frau Ministerin!

FPÖ-Hartinger-Klein schweigt weiterhin zu skandalösem und realitätsfremdem 150-Euro-Sager – Strache glänzt mit Fake-News-Verschwörung und diffusen Rechtfertigungen

Wien (OTS/SK) - "Wenn man einen Fehler macht, dann entschuldigt man sich. Das ist anständiges und gutes Benehmen. So ist es Tradition in Österreich. Es fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man einen Fehler einfach zugibt. Ministerin Hartinger-Klein hat einen schweren Fehler gemacht. Sie hat behauptet, man könne in Österreich von 150 Euro leben und damit die Würde von armen Menschen in Österreich mit Füßen getreten. Wenn man so einen Fehler macht, dann entschuldigt man sich. Diese Entschuldigung erwarte ich mir auch von Hartinger-Klein“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Ministerin muss endlich Verantwortung für ihren realitätsfremden 150-Euro-Sager übernehmen“. Für Lercher ist das Ausbleiben einer Entschuldigung seitens der Ministerin unverständlich: „Nach ihrer unglaublich unsozialen verbalen Entgleisung im Fernsehen schweigt Hartinger-Klein seit über einer Woche und scheint sich keiner Schuld bewusst. Ihr Parteichef Strache hilft aus und rechtfertigt Hartinger-Kleins unsoziale Ansicht, dass 5 Euro pro Tag für einen Menschen zum Leben reichen, mit diffusen Erklärungen und altbekannten Fake-News-Verschwörungen. Worin diese Verschwörung besteht, weiß man in der FPÖ aber selber nicht so genau. Während das eine FPÖ-nahe Medium ‚Unzensuriert‘ peinliche Tipps gibt, wie man von 150 Euro angeblich doch leben könnte, behauptet das andere Medium ‚Wochenblick‘ einfach eine ‚150-Euro Verschwörung‘. Die Aluhut-Fraktion in der FPÖ ist sich offenbar noch nicht sicher, welcher Verschwörung sie diesmal auf der Spur ist“, sagt Lercher.

„Ich kann die Verzweiflung der FPÖ ja verstehen. Sie sind mit den freundlichen Worten von Konzernkanzler Kurz schlafen gegangen und mit dem Programm der Industriellenvereinigung aufgewacht. Seither quälen sie sich Tag für Tag mit der Frage, wie sie dieses unsoziale Programm ihren Wählern erklären sollen. Ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung nachvollziehen, dass die türkise ÖVP nicht an guter Zusammenarbeit interessiert ist. Das hat inzwischen wohl auch die FPÖ verstanden. Aber das ist alles keine Entschuldigung für unanständiges Verhalten. Dieses erwarte ich mir von einer Regierungspartei. Wenn Hartinger-Klein zu einer Entschuldigung unfähig oder unwillens ist, dann muss FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache diese selbst leisten. Notfalls auch aus Ibiza“, schließt Lercher. (Schluss) ds/mb

