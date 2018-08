Spezialphosphate von Budenheim: Neu im Sortiment der CB Chemie GmbH

Wien (OTS) - Die CB Chemie GmbH hat ihr Produktportfolio erweitert und bietet seit 1. Juli 2018 in Österreich Spezialphosphate von der Chemischen Fabrik Budenheim KG (Budenheim) für technische Anwendungen an. Diese werden vor allem in der Farben-, Lack- und Bauindustrie, der Feuerfest- und Metallindustrie sowie für die Wasseraufbereitung verwendet. Damit hat die CB Chemie eine weitere bereichernde Partnerschaft abgeschlossen.

Als Teil der Dr. Oetker Gruppe produziert Budenheim hochreine und erstklassige Spezialphosphate und funktionelle Mischungen in den Produktionsstätten in Spanien, Deutschland, Mexiko, China und den USA. Das Anbieten von bedarfsgerechten Lösungen steht dabei stets im Mittelpunkt.

Unterschiedliche Anwendungsgebiete, höchste Qualität

Spezielle Zusatzstoffe von Budenheim tragen dazu bei, eine Vielzahl von Produkten in der Bauindustrie zu verbessern und machen diese leistungsfähiger, sicherer oder erleichtern ihre Verarbeitung. Spezialphosphate werden beispielweise als Dispergiermittel für Farben und Putze eingesetzt. Das führt zu besseren Fließ- und Deckeigenschaften. Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung als Bindemittel in modernen Hochtemperaturlacken, welche als wirksame Barriere gegen Korrosion eingesetzt werden. Darüber hinaus sind sie auch resistent gegen eine Vielzahl an Lösungsmitteln und Chemikalien.

Bei der Herstellung von feuerfesten Steinen, Platten oder (Gieß)-Massen kommt es auf die optimale Kombination von Rohstoffen und Additiven an. Phosphate von Budenheim eignen sich hier hervorragend als Bindemittel.

In der Metallindustrie oder beim Einsatz an Metallkonstruktionen leisten Phosphate Schwerstarbeit. Als Beigabe zu Farben und Lacken schützen sie vor Korrosion, in der Metallverarbeitung sorgen sie in Schmier- und Trennmitteln für Reibungs- und Verschleißminderung. Budenheim bietet über 100 spezialisierte Phosphatprodukte für technische Anwendungen in Flüssig- oder Pulverform an, denen keine Anwendung zu schwer ist und die jedem Klima standhalten.

