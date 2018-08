OeKB CSD als Zentralverwahrer gemäß EU-Verordnung zugelassen

Wien (OTS) - Die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD), eine hundertprozentige Tochter der Oesterreichischen Kontrollbank AG, erhielt diese Woche von der Finanzmarktaufsicht (FMA) die Zulassung als Zentralverwahrer von Wertpapieren gemäß der entsprechenden Verordnung (EU) Nr. 909/2014 („CSDR“).

Die Zulassung bestätigt die Einhaltung der umfassenden Vorschriften für die Organisation und die Geschäftstätigkeit von Zentralverwahrern in der Europäischen Union. Sie ist Voraussetzung dafür, dass die OeKB CSD ihre zentralen Dienstleistungen für den österreichischen Kapitalmarkt weiter erbringen darf.

Sicherer, effizienter Zugang zum Kapitalmarkt

" Die neue EU-Verordnung hat das Ziel, die unterschiedlichen Regeln für Zentralverwahrer von Wertpapieren in Europa zu vereinheitlichen und gleiche Voraussetzungen für die gesamte Branche zu schaffen. Die erhaltene Zulassung ist die Bestätigung dafür, dass wir unser Kerngeschäft auf höchstem Niveau beherrschen und für unsere Kunden eine verlässliche Partnerin im Kapitalmarkt sind ", so Georg Zinner, Geschäftsführer der OeKB CSD.

" Wir verwahren für österreichische und internationale Banken, deren Wertpapiergeschäfte wir abwickeln, rund 15.000 Wertpapiere österreichischer Emittenten im Wert von 600 Milliarden Euro . Die Zulassung ist ein weiterer Schritt der OeKB CSD, den Zugang zum österreichischen Kapitalmarkt sicher und effizient zu gestalten", erläutert Peter Felsinger, der gemeinsam mit Georg Zinner die Geschäftsführung der OeKB CSD bildet.

Über die OeKB CSD:

Die OeKB CSD erfüllt eine wesentliche Rolle am österreichischen Kapitalmarkt. Neben der Erbringung zentraler Leistungen für die Kapitalmarktteilnehmer, übernimmt sie die Werpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur Verwahrung und Verwaltung für die Investoren. Dabei werden Buchungsaufträge der Investoren zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte, die diese an der Börse und außerbörslich abgeschlossen haben, durchgeführt. Auch werden die Zahlungen der Emittenten an die Investoren, zur Erfüllung der in den Wertpapieren verbrieften Ansprüche, gesteuert.

Über die OeKB Gruppe:

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren über 400 Angestellten erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft und den Kapitalmarkt, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Sie handeln sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

