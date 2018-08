Drei nach Tele2-Übernahme mit mehr Umsatz und Gewinn.

Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 11 % gestiegen, EBITDA plus 13%

Ertragskraft von Drei durch Tele2-Akquisition von Beginn an gestärkt.



Trionow: Optimale Ausgangsposition für bevorstehende 5G-Investitionen.

Der Telekom-Anbieter Drei hat im ersten Halbjahr 2018 seinen Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Grund dafür waren vor allem die Akquisition des führenden alternativen Festnetzanbieters Tele2 im Herbst 2017 und Zugewinne in den Bereichen Business- und Internet-Kunden.

3CEO Jan Trionow: „Die Übernahme von Tele2 hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Mit der Integration haben wir den Einstieg ins Festnetz vollzogen, unser Internet-Angebot ausgebaut und unseren Glasfaserring erweitert. Gleichzeitig ist es uns mit der Akquisition gelungen, unsere Ertragskraft vom ersten Tag an zu steigern. Damit haben wir eine optimale Ausgangsposition für die bevorstehenden Investitionen in den Ausbau von 5G in Österreich geschaffen.“

Mit Tele2 hielt Drei zur Jahresmitte bei rund 3,81 Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Kunden und hat damit auch seine Kundenbasis – exklusive M2M bzw. MVNO Kunden – um rund 4 Prozent erweitert. Jedes vierte heimische Unternehmen und jeder dritte Großbetrieb ist nunmehr Kunde von Drei.

Der Halbjahresumsatz erhöhte sich dank dessen um 11 Prozent auf 427 Mio. Euro, der operative Gewinn (EBITDA) stieg um 13 Prozent auf 193 Mio. Euro an. Das Betriebsergebnis (EBIT) blieb mit 122 Mio. Euro konstant. Seit der Übernahme von Tele2 beschäftigt Drei rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Tele2-Integration schreitet zügig voran.

Drei hatte Tele2 per 31. Oktober 2017 für einen Kaufpreis von 100 Mio. Euro erworben, von denen 10 Mio. Euro abhängig vom Erfolg des Integrationsprozesses in bis zu zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion fällig werden. Das Unternehmen hat sich dazu bekannt, das erfolgreiche Geschäftsmodell mit dem bisherigen Tele2-Team fortzuführen und auch den Service-Kurs mit den bestehenden Regionalbüros von Tele2 fortzusetzen, um Kontinuität in der Kundenbetreuung sicherzustellen.

„Die operative Integration schreitet zügig voran. Noch im Sommer planen wir die marktseitige Verschmelzung der beiden Unternehmen, die sich durch einen neuen, einheitlichen Markenauftritt für unsere Kunden und Partner bemerkbar machen wird", so Trionow.

Drei Vize-Weltmeister bei Mobiler Datennutzung.



Im mobilen Internet zählt Drei zu den international führenden Anbietern. Mit einem monatlichen Datenverbrauch von durchschnittlich 15 GB nutzten zuletzt weltweit nur die Finnen ihr mobiles Internet intensiver als die Kunden von Drei. Im April hat das Unternehmen mit einem der weltweit ersten kommerziellen Betriebe von Massive MIMO, einer sogenannten Pre5G-Technologie, das 5G-Zeitalter in Österreich eingeläutet. Über eine Sendestation können dadurch nun bis zu acht Nutzer pro Zelle parallel mit maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Internet surfen.

Angebotsseitig hat Drei im ersten Halbjahr die Datenvolumina ihrer Privat- und Geschäfts-Tarife deutlich aufgestockt. Seit Juni hat das Unternehmen außerdem seine Wertkarten-Internet-Tarife für unlimitiertes Surfen in Österreich um ein Datenvolumen für EU-Roaming ergänzt.

Getrieben von den beliebten Flat-Tarifen für das Internet zu Hause, mobile Entertainment-Lösungen wie 3TV und GIGA Tarifen mit großen Datenvolumen für Smartphones stieg der Datenverbrauch der 3Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent.

Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

