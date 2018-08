APA-Science Dossier: Worte mit Wirkung

Wie sich Sprache laufend verändert und was die "heißesten" Themen der modernen Linguistik sind - neues Dossier von APA-Science

Wien (OTS) - Kriminalitätsvirus oder -bestie? Ein einziges verändertes Wort kann beeinflussen, wie Menschen über einen Sachverhalt urteilen. Sprache formt das Denken und die Wahrnehmung. Wie sehr, darüber wird noch debattiert. Dies und vieles mehr rund um das Thema Sprache und Sprachwissenschaft beleuchten wir im neuen APA-Science Dossier und im dazugehörigen APA-Science Magazin.

Hinter etwas so Alltäglichem und Selbstverständlichem wie der Sprache verbergen sich bei genauerer Betrachtung Einblicke in viel größere Zusammenhänge, die mitunter durchaus kontrovers diskutiert werden. Darunter: Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Sprache zu lernen? Wie wird korrekt gegendert? Alexa & Co.: Was können die neuen "Butler"? Wie zeigt sich der Wandel der Sprache?



Zahlreiche Expertinnen und Experten kommen im Rahmen des Dossiers zu diesen und weiteren Themen an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Psychologie und Linguistik zu Wort. Zudem hat APA-Science im Rahmen einer Mini-Umfrage Personen aus Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft befragt, wie sie ganz persönlich den Wandel der Sprache erleben.



Das gesamte Dossier lesen Sie hier.

Das einmal jährlich erscheinende APA-Science Magazin, eine gedruckte Ausgabe dieses Dossiers, kann unter science @ apa.at angefordert werden. Abrufbar ist es in allen App-Stores unter "APA-Value" bzw. im E-Reader auf der Webseite der APA: http://epaper.apa.at/epaper-apavalue



APA-Science – ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation – APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA – Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

Die Partner von APA-Science sind u.a.:

