KV-Verhandlungen bei Laudamotion auf Schiene

WKÖ-Berufsgruppe Luftfahrt weist Berichte zurück, wonach die Gespräche ins Stocken geraten sind

Wien (OTS) - „Medienberichte, wonach die Verhandlungen für einen Kollektivvertrag bei Laudamotion ins Stocken geraten sind, entsprechen nicht der tatsächlichen Entwicklung. Das Unternehmen befindet sich im positiven Einvernehmen mit dem Betriebsrat und es wurde in laufenden Gesprächen vereinbart, den neuesten Entwurf morgen, Freitag, zu präsentieren“, stellt Manfred Handerek, Geschäftsführer-Stellvertreter der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest. Laudamotion sei fest entschlossen, die in der Sommersaison angekündigten Verhandlungen abzuschließen. Darüber hinaus veranstalte das Unternehmen regelmäßig monatliche Mitarbeitergespräche, bei denen Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen und Wachstumspläne informiert werden.

„Rückfragen sowohl bei den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmerverhandlern zeigen, dass alle beteiligten Partner nach wie vor zuversichtlich sind, rasch abschließen zu können“, betont Handerek.

Stabilität für alle Beteiligten gewährleistet

Eine Betriebsversammlung sei – anders als in Medienberichten dargestellt - derzeit nicht vorgesehen, Flugausfälle aufgrund der KV-Thematik derzeit also nicht zu befürchten. „Wichtig ist“, so Handerek abschließend, „dass sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Passagiere Stabilität gewährleistet ist. Und das ist derzeit der Fall.“ (PWK543/DSF)

