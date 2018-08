SP-Wagner ad Gudenus: „Besser aufpassen“: Garageneinfahrt ist natürlich hoch genug

Fake-News zu verbreiten ist nicht hilfreich

Wien (OTS/SPW-K) - „Gudenus sollte bei der nächsten Führung besser aufpassen“, sagt der SPÖ-Gemeinderat Kurt Wagner in Reaktion auf die Aussendung des FPÖ-Klubobmanns, Johann Gudenus, der behaupte, die Garageneinfahrt zum Krankenhaus Nord sei nicht hoch genug. Bei der Ausfahrt, die in der heutigen Ausgabe von der Tageszeitung ‚ÖSTERREICH’ abgebildet ist, handelt es sich um die Ausfahrt eines Ärztezentrums, das sich auf dem Gelände befindet, aber nichts mit dem Krankenhaus zu tun hat. „Oder, damit auch Kollege Gudenus das versteht: Es handelt sich dabei nicht um das Krankenhaus Nord. Fake-News zu verbreiten ist in der Sache nicht hilfreich“, so Wagner, der in dem Zusammenhang auf die Facebook-Seite von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker verweist. Dort ist ein Video zu sehen, in dem ein Einsatzfahrzeug der Berufsrettung Wien durch die Garageneinfahrt des Krankenhaus Nord fährt. „Mit dem Video sollte auch Gudenus klar werden, dass er Blödsinn verbreitet hat“, so Wagner.

