VPNÖ-Ebner zur City-Maut: Lassen nicht zu, dass ein Bundesland das andere schröpft

NÖ-Standpunkt in persönlichem Gespräch Anfang Juli klargestellt

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Wir in Niederösterreich aber auch Burgenland und Wien haben sich klar gegen die City-Maut ausgesprochen. Weil es nicht sein kann, dass ein Bundesland das andere schröpft, dass eine Landesregierung die Bürgerinnen und Bürger des Nachbarbundeslandes besteuert - das lassen wir nicht zu. Und weil wir nur im Miteinander Lösungen für gemeinsame Herausforderungen im Verkehr finden und umsetzen können. Die Grünen haben bereits massiv an Zuspruch verloren und jetzt, mit ihrem nächsten Anlauf zur City-Maut offensichtlich auch den letzten Restbestand an Vernunft“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zu den heutigen Berichten rund um das Thema City-Maut.

„Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte erst heute in Medienberichten erneut, dass von der Idee nichts zu halten ist. Die Ablehnung Niederösterreichs für diese Maßnahme hat Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko auch Anfang Juli in einem persönlichen Gespräch mit Vizebürgermeisterin Vassilakou klargestellt. Gleichzeitig wurden mögliche Kooperationsprojekte für die Ost-Region besprochen. Bezeichnend, dass man hier nicht die ausgestreckte Hand annimmt, um Lösungen zu finden, sondern weiterhin versucht Schlagzeilen aus dem Eck zu machen. In Zukunft werde man wohl direkt mit dem Wiener Bürgermeister das Gespräch suchen müssen", so Ebner.

