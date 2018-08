Straubinger ad Wölbitsch/Olischar: Sehr abenteuerliche Sommerloch-Vorwürfe

Wien (OTS/SPW-K) - "Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, das sogenannte Sommerloch zu füllen. Eine davon stellt die ÖVP auch heute wieder zur Schau. Doch nicht alle verdrehten Fakten schaffen es ein Sommerloch zu füllen", so SP-Gemeinderätin und Kulturausschussvorsitzende Sybille Straubinger. "Tatsache ist, die Erweiterung und Sanierung des Wien Museums am Karlsplatz ist voll auf Schiene.“

„Nach der Finanzierungsentscheidung Anfang des Jahres wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor dem Sommer auch die Flächenwidmung beschlossen. Damit sind zwei weitere wichtige Meilensteine zur Realisierung dieses großartigen Projektes erreicht“, freut sich Straubinger. „Als Nächstes folgt die Einreichung des Baubescheides sowie die Ausschreibung der Projektleitung. Die Projektorganisation, die mit Expertinnen und Experten erarbeitet wurde, steht und ist state of the art. Alles läuft planmäßig“, so die SPÖ-Abgeordnete, die der Art und Weise, wie hier die ÖVP versucht Panik zu verbreiten nichts abgewinnen kann.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at