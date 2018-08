„matinee“ mit Porträt „Jonas Kaufmann: Ein Jahrhundert-Tenor“, Doku über Kulturgeschichte des Speiseeises, „Die Kulturwoche“

Außerdem: „Der Geschmack Europas – Die toskanische Maremma“ und „Himmlische Stimmen – Das Erbe Farinellis“

Wien (OTS) - Anlässlich eines seiner umjubelten Liederabende bei den Salzburger Festspielen (3. August) zeigt die „matinee“ am Sonntag, dem 5. August 2018, um 9.05 Uhr in ORF 2 das Filmporträt „Jonas Kaufmann: Ein Jahrhundert-Tenor“ mit Einblicken in das Leben des Ausnahmekünstlers auf und hinter der Bühne. Danach macht die Dokumentation „Lust auf Eis!“ (10.05 Uhr) nicht nur Appetit auf Gefrorenes, sondern auch auf die Kulturgeschichte des süßen Sommerklassikers. Den von Martin Traxl präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ mit Berichten und Tipps zum aktuellen kulturellen Geschehen (10.45 Uhr).

Nach der „ZiB“-Ausgabe um 11.00 Uhr zeigt ORF 2 zwei weitere (Ko-)Produktionen der ORF-TV-Kultur: eine weitere Ausgabe der „matinee“-Reihe „Der Geschmack Europas“ (11.05 Uhr), die diesmal in die toskanische Maremma führt, gefolgt von der Dokumentation „Himmlische Stimmen – Das Erbe Farinellis“ (11.35 Uhr), die sich der aktuellen Barockmusikszene widmet und einige hochtalentierte Countertenöre vorstellt.

„Jonas Kaufmann: Ein Jahrhundert-Tenor“ (9.05 Uhr)

Nach einer stimmlich bedingten Zwangspause befindet sich der deutsche Tenor Jonas Kaufmann wieder auf einem Gipfel seiner Karriere. Für das 2017 entstandene Filmporträt begleitete ihn der Filmemacher John Bridcut zwei Jahre lang zu Proben, Konzerten und Backstage sowie ins Kaffeehaus und ins Fußballstadion. Kaufmann ist ein Star zum Angreifen: Seinen vielen Fans begegnet Kaufmann so charmant wie seinen Bühnenpartnerinnen, humorvoll geht er mit der Tatsache um, dass bei der „Last Night of the Proms“ auch das Werfen von Unterwäsche zu den mannigfaltigen Sympathiebekundungen zählt.

Der Film bietet Einblick in das Leben eines reflektierten Künstlers von Weltrang – zwischen Gummibärchen in der Garderobe, Höchstleistungen im Opern- und Konzertbetrieb und Kaufmanns Begeisterung für Bayern München.

Live aus Salzburg begrüßt Nina Kraft in „Daheim in Österreich“ Startenor Jonas Kaufmann am Donnerstag, dem 2. August, um 17.30 Uhr in ORF 2.

„Lust auf Eis!“ (10.05 Uhr)

Ein Sommer ohne Eiscreme – das ist an kaum einem Strand, in kaum einem Freibad mehr denkbar. Seit jeher verkaufen die Eishersteller nicht nur den Geschmack von Erdbeer und Vanille, sondern auch einen Hauch von sommerlicher Sinnlichkeit. Der Film „Lust auf Eis!“ von Susan Gray geht diesem Genuss auf den Grund und begibt sich auf die Suche nach den historischen wie kulturellen Wurzeln von Eiscreme. Von den Anfängen des Gefrorenen über dessen sukzessiven Siegeszug bis hin zur unaufhaltsamen Ausbreitung über die gesamte Welt, verbunden mit ganz unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen, verfolgt die Dokumentation die Entwicklung des kühlen Lebensmittels. Auf dieser Reise durch die Zeit offenbart der Film auch, wie Kreation, Produktion und Vertrieb von Eiscreme immer schon eng mit den sozialen und ökonomischen Veränderungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten verknüpft waren. Die Herstellung ist eine Kunst, die besondere Fähigkeiten und eine bestimmte Lebensweise erfordert.

