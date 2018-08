ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018

Auch die Leichtathletik-Pressekonferenz vor der EM Berlin 2018 ist am 2. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 2. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Pressekonferenz vor der EM Berlin 2018 um 10.00 Uhr und vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018 um 12.55 Uhr, die Höhepunkte vom Fomel-1-Grand-Prix von Monte Carlo 2018 um 11.00 Uhr, vom Golf-Euram Bank Open 2018 um 20.15 Uhr, vom Mountainbike-Eliminator Weltcup Graz 2018 um 20.35 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften im Schwimmen in Kapfenberg um 21.00 Uhr und vom UEFA-Champions-League-Qualifikationsspiel FK Sturm Graz – Ajax Amsterdam um 21.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Yoga-Magazin“ um 22.30 Uhr.

Bei dieser Pressekonferenz des Österreichischen Leichtathletik-Verbands im Vorfeld der Europameisterschaft in Berlin sind Ivona Dadic (Siebenkampf), Dominik Distelberger (Zehnkampf), Markus Fuchs (100 m, 200 m), Lemawork Ketema (Marathon), Verena Preiner (Siebenkampf), Beate Schrott (100 m Hürden), Christian Steinhammer (Marathon), Alexandra Toth (100 m), Andreas Vojta (5.000 m), Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf) sowie Gregor Högler (ÖLV-Sportdirektor) mit dabei. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz am 2. August live aus Wien. Reporter ist Dietmar Wolff.

Mit einem Top-Starterfeld ist beim Traditionsturnier in Kitzbühel vom 28. Juli bis 4. August Weltklasse-Tennis garantiert. ORF SPORT + überträgt bis 3. August täglich live. Das Finale am 4. August ist live in ORF eins zu sehen. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

