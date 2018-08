Kanzleigruppe „Jonasch & Platzer“ wechselt zu BDO

BDO verstärkt Präsenz in Wien, Linz und Bruck/Leitha und baut Kompetenz im Risk Advisory aus.

Wien (OTS) - Die BDO Austria Gruppe gibt bekannt, dass sich die seit vielen Jahren unter wechselnden Bezeichnungen am Markt tätige Kanzleigruppe „Jonasch & Platzer“ rund um Karl Newertal, Franz Schiessel, Ewald Kager, Jürgen Töglhofer, Alexandra Winkler-Janovsky und Andrea Draskovits mit der BDO auf eine intensive zukünftige Zusammenarbeit verständigt hat. Sie sichern sich dadurch nicht nur den vollen Zugriff auf das internationale BDO Netzwerk, sondern haben auch die Möglichkeit das große und breit gefächerte Know How der BDO Austria Gruppe zu nutzen und damit ihre Kunden noch besser zu servicieren. Unabhängig davon werden sich Walter Platzer und Josef Töglhofer auch künftig um eine optimale Betreuung jener Großmandate kümmern, bei denen sie als Engagementpartner fungieren. Die Jonasch & Platzer Kanzleigruppe scheidet parallel dazu aus dem Netzwerk von Grant Thornton International aus.

Neben der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung baut die BDO Austria Gruppe insbesondere die Kompetenz im Risk Advisory sowie die regionale Präsenz in Oberösterreich und Niederösterreich nach der Expansion in der Steiermark deutlich aus. Für Peter Bartos, Geschäftsführer und Partner der BDO Austria Gruppe, ein weiteres freudiges Ereignis: „Wir heißen unsere 85 neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns, dass sie mit uns gemeinsam in allen unseren Geschäftsfeldern innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln werden. Aufgrund unseres Einsatzes, unserer Kompetenz und unserer Leistungsfähigkeit sind wir damit mit unseren bald mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich, sowie 74.000 weltweit, der ideale Partner sowohl für Global Player als auch für expandierende österreichische mittelständische Unternehmen.“

Auch Karl Newertal ist von den neuen Möglichkeiten überzeugt: „Das BDO Netzwerk bietet uns ideale Voraussetzungen unsere Leistungspalette in den Bereichen Audit, Tax und Outsourcing noch weiter auszubauen sowie unsere Kunden auch international noch besser zu servicieren.“ „Und die starke Positionierung der BDO im Advisory wird unseren 25 Experten im Risk Advisory noch weiteren Auftrieb geben“, ergänzt Ewald Kager. Hierbei bringt das Team von Ewald Kager insbesondere seine Expertise im Bereich Risk Consulting, Forensic, Datenschutz-Compliance, Cyber Security und Datenanalytik in die BDO ein.

