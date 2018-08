ORF III am Donnerstag: „Edgar Wallace“-Krimis im Doppelpack, davor „Salzburger Festspielgespräche“ mit Ernst Raffelsberger

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 2. August 2018, zeigt ORF III Kultur und Information eine weitere Ausgabe der beliebten „Salzburger Festspielgespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr). Zu Gast bei Barbara Rett ist Ernst Raffelsberger, der die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor im heurigen Festspielsommer leitet – u. a. studierte er mit dem Chor Mozarts „Die Zauberflöte“ als heurige Eröffnungsoper ein (am Samstag, dem 4. August, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2).

Im Hauptabend sind wieder zwei Edgar-Wallace-Filme – kuratiert von Filmexperte Horst-Günther Fiedler – zu sehen. Den Auftakt zum zweiteiligen „sommer.krimi“-Abend macht „Der grüne Bogenschütze“ (20.15 Uhr) von Regisseur Jürgen Roland aus dem Jahr 1961. Kaum ist Abel Bellamy (Gert Fröbe) wieder auf seinem Schloss Garre angekommen, da befördert plötzlich ein grüner Bogenschütze Menschen mit tödlichen Pfeilen ins Jenseits. Inspektor Featherstone (Klausjürgen Wussow) ermittelt und lässt sich bei Bellamy als Hausmeister anstellen. Nachforschungen stellt auch Bellamys Nichte Valerie an – und dann werden Featherstone und Valerie entführt.

In „Das Geheimnis der weißen Nonne“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 1966 von Cyril Frankel wird ein Polizeibeamter in einer Klosteranalage ermordet. Inspektor Cooper Smith (Stewart Granger) entdeckt die Leiche seines Kollegen in der Themse. Ebenso wird die Nonne, die den Ermordeten zuletzt lebend gesehen hat, tot aufgefunden. Besteht eine Verbindung zwischen diesen Morden und einem Bankraub in London?

