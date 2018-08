BV Lichtenegger: Erhebung zeigt, dass Citymaut die Leopoldstadt massiv entlasten würde

Wien (OTS) - „Die heute veröffentlichte Erhebung über die Auswirkungen einer Citymaut in Wien ist sehr ermutigend“, fasst die Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, Uschi Lichtenegger, deren Ergebnisse zusammen. Gerade die Leopoldstadt leidet vor allem unter dem Transitverkehr von den Außenbezirken in die Innenstadt. Wenn dieser Durchzugsverkehr spürbar reduziert wird, hat das vor allem positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Leopoldstädter Bevölkerung.

„Alleine wenn man sich die Auswirkungen auf die Reichsbrücke oder die Donaukanalbegleitstraße ansieht, muss wohl jeder einsehen, dass eine Citymaut die Bevölkerung massiv vom Autoverkehr entlasten kann“, so Lichtenegger. 20.000 Autos täglich weniger auf der Reichsbrücke (-38%). Bzw. 13.400 Autos weniger am Donaukanal (-27%) - diese massive Reduktion des Durchzugsverkehrs bedeutet natürlich auch eine Reduktion des Autoverkehrs auf weiteren großen Straßen in der Leopoldstadt, wie z.B. der Praterstraße, der Taborstraße, der Lassallestraße und der Franzensbrückenstraße. „Damit kann es gelingen, die langjährige Forderung der dortigen AnrainerInnen nach weniger Lärm und weniger Abgasen mit einem Schlag zu erfüllen“, so Lichtenegger weiter. „Deshalb ist für mich klar, dass die Citymaut lieber heute als morgen umgesetzt werden sollte – im Interesse aller Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter“, so Lichtenegger abschließend.

