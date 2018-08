Spielehit „Book of Ra“ jetzt auf win2day

Onlineplattform von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien ergänzt Slotgame-Angebot um 18 Topspiele aus dem Hause Novomatic

Wien (OTS) - Die Optik erinnert frappant an die Blockbuster der großen Abenteurer und Schatzsucher. Der Hauptakteur mit markantem Lederhut und Peitsche, Pyramiden, Pharaonenmasken, Sphinxskulpturen und andere Artefakte lassen den Betrachter eintauchen in die Welt des alten Ägypten.

„Book of Ra“ nennt sich das Spiel, eine namentliche Referenz an den ägyptischen Sonnengott, und tatsächlich geht es um die große Schatzsuche – wenngleich nicht um den Fund alter Pretiosen, sondern um bares Geld für die eigene Tasche. Gemeinsam mit 17 weiteren Spielen der so genannten Novo Line-Serie von Novomatic steht „Book of Ra“ ab sofort den Userinnen und Usern von win2day, der Onlineplattform von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, zur Verfügung.

„Damit bieten wir das Beste aus Österreich für Österreich und können unserem Angebot ein kräftiges Upgrade verpassen“, hält Generaldirektor Alexander Labak fest. Und Novomatic-Technologievorstand Thomas Graf ergänzt: „Es freut uns besonders, dass unser international höchst erfolgreicher Gamecontent nun über win2day auch in Österreich verfügbar ist.“

Tatsächlich erfreut sich „Book of Ra“ einer großen Fangemeinde, und auch andere Novo Line-Spiele wie „Lucky Lady's Charm“, „Sizzling Hot“ oder „Lord of the Ocean“ genießen steigende Beliebtheit. Um Geld konnte man diese beliebten Slotgames in Österreich aber bislang ausschließlich in den zwölf Casinos und den 19 WINWIN-Outlets spielen, wer online sein Glück versuchen wollte, musste sich mit dem Einsatz und Gewinn von Punkten begnügen.

Für win2day ist das in doppelter Weise ein wichtiger Schritt. Einerseits steht den knapp eine Million registrierten Usern mit einem Schlag eine ganze Palette neuer Spiele zur Verfügung, die das bisherige Angebot perfekt ergänzen. Andererseits sind es erstmals Slot-Spiele, die nicht im eigenen Haus entwickelt wurden. Die Onlineversionen des legendären Novomatic-Contents stammen übrigens vom Wiener Unternehmen Greentube, das im Jahr 2010 von Novomatic übernommen und seitdem weiter ausgebaut wurde. Was den Userinnen und Usern auf win2day geboten wird, ist und bleibt also ausschließlich made in Austria.

Ein Bild zum Download steht unter http://bit.ly/win2day-Novo-Line zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Himmelbauer

Mag. Günter Engelhart

Corporate Communications

Casinos Austria – Österreichische Lotterien

+43/1/53440-31900

+43/1/79070-31910

martin.himmelbauer @ casinos.at

guenter.engelhart @ lotterien.at