„Hetz in der Hitz“ die Wiener Linien laden zum Sommerfest am Karlsplatz

Die Wiener Linien gestalten den Karlsplatz am 3. August zur Sommer-Wohlfühloase.

Wien (OTS) - Ob Surfsimulator, Wasserbombenmikado, kühlendes Eis oder erfrischende Cocktails im Liegestuhl. Die „Hetz in der Hitz“ der Wiener Linien am 3. August bietet Abkühlung und einen Hauch von „Summer Breeze“ am Karlsplatz.

Schon ab Mittag wird eine speziell gebrandete Oldtimer-Straßenbahn ihre Runden um den Ring drehen und von 11 bis 14 Uhr Schweißbänder, Wasserflaschen und Sommer-Goodies an die wartenden Fahrgäste an den Haltestellen verteilen.

Die Hetz in der Hitz am Karlsplatz startet vor dem Otto-Wagner-Pavillon um 16 Uhr. DJs sorgen bis 22 Uhr für den richtigen Sound und Einstimmung auf das Wochenende. Für alle, die direkt aus dem Büro kommen, gibt es die Möglichkeit, die Businessschuhe gegen neuen „Wiener Letten“-Badeschlapfen zu tauschen.

