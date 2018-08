Donaustadt: VOLXkino zeigt „Eine bretonische Liebe“

Wien (OTS/RK) - Noch bis Freitag, 14. September, zieht das mobile Lichtspieltheater „VOLXkino“ durch Wien. Organisiert wird das vor 29 Jahren gegründete Wanderkino vom „Verein zur Förderung künstlerischer Aktivitäten im öffentlichen Raum“ („St. Balbach Art Produktion“). Am Freitag, 3. August, gastiert das Kino im 22. Bezirk im Bereich der Janis-Joplin-Promenade 8-10 (Aspern Seestadt/Seepark). Um 21.00 Uhr fängt die Aufführung des Films „Eine bretonische Liebe“ (FR 2017, 100 Min., deutsche Fassung, Regie: Carine Tardieu) an. Hauptperson ist der Witwer „Erwan“, der bei einem Minenräumkommando arbeitet und dessen Nerven arg strapaziert werden: „Erwans“ Vater ist nicht sein biologischer Vater. Seine Gefühle für „Anna“ sind nicht erlaubt. Obendrein ist die Tochter schwanger und will den Vater des Kindes nicht nennen. Der Eintritt zur Vorführung der Tragikomödie ist frei. Mehr Informationen: Telefon 0699/12 87 15 00 („Hotline“) bzw. Telefon 219 85 45 (Programm-Info). Anfragen an das „VOLXkino“-Team per E-Mail office @ volxkino.at.

