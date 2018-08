Grüne Wien/Maresch: Zahlen belegen Notwendigkeit für Citymaut in Wien

Wien (OTS) - „Die aktuellen Zahlen der MA 18 belegen es ganz eindrücklich: Die Einführung einer Citymaut würde den Verkehr in Wien drastisch reduzieren und somit zu deutlich weniger Luftverschmutzung führen“, so der Umwelt- und Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, anlässlich der heute früh publizierten Verkehrserhebungen. Demnach würden, wenn eine Citymaut ab dem Gürtel eingeführt würde, der Verkehr bis zu 38 Prozent abnehmen. „Diese starke Verringerung des Verkehrs führt zu besserer Luft, weniger CO2, weniger Lärm und Staub und auch zu weniger Staus in ganz Wien. Keine andere Maßnahme hat solch deutliche und nachhaltig positive Auswirkungen wie die Citymaut. Die Citymaut wird damit zum Klimaschützer Nummer 1“, so Maresch abschließend.

