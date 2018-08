Mystifly stärkt Lenkungsebene durch neuen Co-CEO

Ernennung von Mary Li soll geschäftlichen und technologischen Erfolg voranbringen

Mystifly hat die Ernennung von Mary Li, eine ausgewiesene Expertin im Bereich Reisetechnologie, zum Co-CEO bekanntgegeben. Li wird gemeinsam mit Rajeev Kumar, Mystiflys Gründer und CEO, die Geschicke des Unternehmens in der nächsten Innovations- und Wachstumsphase leiten.

"Wir sind glücklich, dass sich Mary für die Mystifly-Familie entschieden hat. Es gibt keine bessere Zeit oder Person, um Mystiflys Marktposition als weltweit führende Flugbörse zu stärken", sagte Rajeev Kumar. "Mary bringt einen großen Erfahrungsschatz und ein großes Fachwissen im Bereich Reisetechnologie mit. Sie hat jede frühere Leitungsposition immer mit Antriebskraft und Herzblut ausgefüllt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam den Fortschritt beschleunigen und Mehrwert für alle Akteure schaffen werden."

Vor ihrem Beitritt zu Mystifly war Li Gründerin und COO von ASLAN Co. Ltd. - Chinas erstes datengestütztes Reisetechnologieunternehmen. Das Unternehmen war äußerst erfolgreich und wurde von Alitrip übernommen (Alibabas Online-Flugbörse). Danach diente sie als' Head of Air Tickets', wo sie und ihr Team die allererste mobile App-Plattform für Flugreisebuchungen in China entwickelten.

Li wird bei Mystifly die oberste Verantwortung für die Bereiche Produkt, Technologie, operativer Betrieb und Personalwesen übernehmen. Darüber hinaus wird sie ihre Expertise beisteuern, um das Wachstum zu beschleunigen.

"Ich bin begeistert über meine neue Rolle bei Mystifly", sagte Mary Li. "Die Zusammenarbeit mit Rajeev ist eine Ehre, und mit unserem talentierten und bunten Team werden wir die Reisebranche umgestalten und neu definieren. Ich freue mich darauf, Mystifly mit meiner Erfahrung durch die nächste Entwicklungsphase zu führen. Und ganz persönlich freue ich mich auf diesen neuen Lebensabschnitt und alles, was ich dabei lernen werde."

Informationen zu Mystifly:

Mystifly ist eine grenzüberschreitende B2B-Flugbörse, die Tickets von mehr als 750 Airlines anbietet, darunter über 200 Billigflieger. Diese werden in mehr als 80 Ländern auf dem amerikanischen Kontinent sowie in den EMEA- und APAC-Staaten eingekauft. Mystifly wurde 2009 gegründet. Über seine robuste, zuverlässige und sichere Technologieplattform kauft, konsolidiert und vertreibt es die günstigsten Flugtickets an Reiseveranstalter, die ansonsten nicht von solchen günstigen Flugtarifen profitieren könnten.

Mystifly wurde bei den World Travel Awards 2015, 2016 und 2017 als' World's Leading Airline Consolidator' ausgezeichnet und strebt unermüdlich danach, einen erstklassigen Service und ein unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

