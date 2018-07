Centric Software - perfekte Passform in der dritten Dimension

Neue 3D Sample Review Mobile App von PLM-Marktführer reduziert die Kosten für Musterteile

Centric Software, Marktführer im Bereich Product Lifecycle Management (PLM), reagiert auf die Marktnachfrage nach Innovationen für die Digitalisierung von Produktdesign und -entwicklung und stellt nun die neue 3D Sample Review Mobile App vor. Centric Software bietet innovative Enterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.

Die Passform ist eine Schlüsselkomponente dessen, was die DNA einer Marke ausmacht und stellt dabei gleichzeitig eine enorme Herausforderung für Mode- und Bekleidungsunternehmen dar. Im Zeitalter integrativen und adaptiven Designs arbeiten Bekleidungsfirmen daran, den Kundenanforderungen zu entsprechen und Kleidung auf den Markt zu bringen, die Menschen mit unterschiedlichsten Körperformen, -längen und -größen passt. 3D-Technologie wird im gesamten Mode- und Einzelhandelsbereich immer ausgereifter. Daher wenden sich Unternehmen 3D-, Virtual Reality- und Augmented Reality-Tools zu, um die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen und den Herausforderungen in Sachen Passform gerecht werden zu können.

Der traditionelle Prozess der Passformprüfung ist einer der zeit- und kostenaufwändigsten Abschnitte des Weges eines Produkts von der Designphase hin zur finalen Produktion für den Einzelhandel. Ein lebendes Anprobemodel probiert jedes physische Musterteil an, damit es von einem Team aus Produktdesignern, -entwicklern und Schnittmachern perfektioniert werden kann, die dann Fotos von der Kleidung am Model machen, sich gegenseitig Korrekturen zuweisen und Notizen machen. Zurück an ihren Schreibtischen werden Fotos auf einen Computer hochgeladen, bearbeitet und wieder in ein PLM-System hochgeladen. Außerdem werden Notizen eingetippt oder übertragen. Dieser Prozess wird für jedes Musterteil durchgeführt. Darüber hinaus sind Beschaffung und Nachverfolgung von Musterteilen zeit- und kostenaufwändig.

Vor einigen Jahren, während der Zusammenarbeit mit dem Innovationspartner Fast Retailing, führte Centric Software die Sample Review Mobile App für PLM ein und veränderte damit den Prozess der Passformprüfung physischer Musterteile auf enorme Weise. Mit einem Smartphone oder Tablet machen Produktentwicklungsteams Fotos und fügen in Echtzeit während der Passformprüfung in Centric PLM Kommentare ein. Dies reduziert Nacharbeiten und spart Zeit. Jetzt ist Centric mit dieser Technologie einen Schritt weiter gegangen und hat die 3D Sample Review Mobile App herausgebracht.

"Als Reaktion auf das Feedback unserer wichtigsten Innovationspartner und unseres Customer Advisory Boards haben wir ein virtuelles 3D-Tool für Musteranforderung und -prüfung entwickelt", erklärt Humberto Roa, VP of Innovation bei Centric Software. "Mit der 3D Sample Review Mobil App von Centric können Benutzer digitale Musterteile ansehen, die von 3D-Anbietern oder internen Designern in virtuellen Anprobeszenarien erstellt werden. Dann können sie Kommentare einfügen und abgeänderte digitale Muster erhalten - ohne die PLM-Umgebung zu verlassen. Diese digitalen Assets können an Artikeldaten angefügt und in aktive Produktlinienpläne integriert werden. So wird stets aktuell abgebildet, wo genau im Muster- und Prüfungsprozess sich jedes einzelne Produkt befindet."

"Der größte offensichtliche Vorteil von 3D-Musterstücken besteht darin, dass jede Menge Zeit, Geld und Arbeit gespart und die Anzahl der Designiterationen gesteigert wird", so Roa. "Die Herstellung physischer Musterteile bedeutet hohe Material- und Arbeitskosten und nimmt normalerweise ein paar Wochen pro Durchlauf in Anspruch. Zwangsläufig sind Änderungen vorzunehmen, ein weiteres Musterteil wird produziert, der Prüfungszyklus setzt sich fort. Es kann Monate dauern, ein finales Musterteil anzufertigen und mit der Produktion zu beginnen. Mit 3D hingegen sind die Design- und Anprobedurchläufe sehr schnell, daher können mehr Designvorschläge vor der Markteinführung geprüft werden."

"3D Sample Review von Centric macht viele Schritte des traditionellen Musterbewertungsprozesses überflüssig. Dadurch wird das Time-to-Market reduziert und die Qualität des finalen Produkts verbessert. Die fotorealistische Visualisierung eines Designkonzepts unterstützt darüber hinaus eine schnelle Entscheidungsfindung und bringt so mehr Präzision bei Kostenberechnung, Stücklisten und Herstellungsprozess."

Die 3D Sample Review Mobile App von Centric wurde in Partnerschaft mit Fast Retailing entwickelt und im Juni 2018 auf der PI Apparel in New York City vorgestellt.

"Wir freuen uns, mitzuteilen zu können, dass wir Centric PLM um entscheidende

3D-Funktionen ergänzen - beginnend mit 3D Sample Review", erklärt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Als Reaktion auf Marktnachfragen entwickeln wir weiterhin innovative, digitale Transformationslösungen, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben."

