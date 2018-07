Korosec/Hungerländer ad KH Nord: Experte Ostermann konnte Zweifel über KH Nord nicht beseitigen

Unterversorgung in vielen Fächern – Patientenzahlen wurden nicht angepasst – Bauphase geht nahtlos in Umbauphase über

Wien (OTS) - Der heutige erste Zeuge in der U-Kommission, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH Herwig Ostermann, konnte leider auf die Detail- und umfangreichen Fragen von Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec keine zufriedenstellen und aufklärenden Antworten liefern. Ingrid Korosec, ÖVP-Hauptmitglied in der U-Kommission, kritisiert: „Herwig Ostermann konnte nicht erklären, weshalb einige Fächer im KH Nord, wie etwa die Innere Medizin, die Psychiatrie oder die Geriatrie, unterversorgt geplant wurden. Dies ist eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten und es ist auf jeden Fall mit Gangbetten zu rechnen. Für die Patientinnen und Patienten sind dies unzumutbare Zustände!“



Auch Caroline Hungerländer, Ersatzmitglied in der U-Kommission, konnte keine klaren Antworten erkennen. „Fakt ist, dass die Bettenberechnung bereits vor über zehn Jahren stattgefunden hat, die Bevölkerungsstruktur wandelt sich aber stetig“, so Hungerländer rund weiter: „Wir bezweifeln, dass die Patientenzahlen für das KH Nord auf die heutige Zeit angepasst wurden. Gerade hier braucht es die Planung entsprechend der aktuellen Zahlen.“



„Herr Ostermann konnte unsere Meinung nicht ändern. Fest steht, dass beim KH Nord die Bauphase nahtlos in die Umbauphase übergehen wird. Das Krankenhaus wäre 2011 – zum ursprünglichen Eröffnungstermin – modern und zeitgemäß gewesen, nicht jedoch im Jahr 2019“, so Korosec und abschließend: „Es ist zu befürchten, dass das angeblich ‚modernste‘ Spital rasch nach Eröffnung weitere Umbauten benötigt. So ist und bleibt das KH Nord ein SPÖ-Skandal.“

