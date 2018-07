41 % der Kinder wünschen sich mehr Zeit mit der Familie

Kinderfreunde OÖ präsentieren Befragung und Familienzeitkampagne

Linz (OTS) - Die Kinderfreunde OÖ präsentierten heute in Linz eine neue Befragung zu den Wünschen und Erwartungen der Kinder an ihre Freizeit. Eine Erkenntnis: 41 Prozent der befragten Kinder wünscht sich mehr Zeit mit der Familie. „Das zeigt, dass es beim Thema Familienzeit dringenden Handlungsbedarf gibt“, sagt Roland Schwandner, Landesvorsitzender der Kinderfreunde OÖ. Um zu sensibilisieren, wurde eine Kampagne unter dem Titel #MehrFamilienzeit entwickelt. Plakate, Folder, Gewinnspiele und eigene Social-Media-Aktivitäten gehören dazu. Eine der Botschaften: Verbringen wir Zeit mit unseren Kindern, bevor sie ihre Zeit lieber allein verbringen.

Die Befragungsergebnisse machen deutlich: „Familien brauchen gesellschaftliche Entlastung“, so Roland Schwandner von den Kinderfreunden. Kinder wünschen sich mehr Zeit mit Familie und Freundinnen und Freunden: der Druck, der auf Kindern wie Eltern lastet, sei aber enorm, weiß Roland Schwandner. „Besonders der 12-Stunden-Tag ist eine erhebliche Bedrohung für Familien“. Die Kinderfreunde sehen sich als Anwalt der Kinder, deshalb „ist es in Zeiten dieser neoliberalen Regierung höchst an der Zeit, noch klarer Position für Familien und deren Leben zu beziehen“ schließt Roland Schwandner.

Rückfragen & Kontakt:

Romana Philipp, Mobil: 0699/ 16 886 044, romana.philipp @ kinderfreunde.cc