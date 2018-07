Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom NÖ Jugendjazzorchester bis zum Dreigesang Zwoadreivier

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 1. August, ist ab 21 Uhr im Rahmen der diesjährigen NÖ Jazzakademie auf Schloss Zeillern das Jugendjazzorchester Niederösterreich zu hören. Am Donnerstag, 2. August, folgt ab 21 Uhr unter dem Titel „vocal summit“ ein Konzert mit den Sängern der NÖ Jazzakademie, am Freitag, 3. August, ab 19.30 Uhr das Schlusskonzert mit allen Seminarteilnehmern. Nähere Informationen bei der Musikfabrik NÖ unter 02272/650 51, e-mail musikfabrik.noe @ aon.at und www.musikfabrik.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 1. August, erklingt im Rahmen des „Ost-West Musikfests“ im Festsaal der Villa im Südpark in St. Pölten ein Konzert in memoriam Asya Kushner. Ihre Professoren-Kollegen Alexander Vinnitzky, Marcello Defant, Roberto Sechi, Michael Kugel und Thomas Hlawatsch bringen dabei Werke von Ludwig van Beethoven, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Robert Schumann und Maurice Ravel zu Gehör. Am Freitag, 3. August, präsentieren die Gewinner des Internationalen Beethoven-Wettbewerbs hier in memoriam Henryk Schering Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Niccolò Paganini. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim „Ost West Musikfest“ unter 0699/81 18 09 95, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Im Rahmen der Sommerkonzerte auf Stift Melk präsentieren der Bariton Georg Lehner und die Pianistin Ines Schüttengruber am Freitag, 3. August, ab 19 Uhr unter dem Motto „So frisch und wunderhell…“ vor dem Gartenpavillon Lieder und Klavierwerke von Joseph Haydn und Franz Schubert. Am Samstag, 4. August, beginnt um 19 Uhr vor dem Gartenpavillon eine „Romantische Sommernacht“ mit Sonaten von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy in der Interpretation von Veronika Eber, (Violoncello) und Ines Schüttengruber (Klavier). Am Sonntag, 5. August, stehen ab 11 Uhr vor dem Gartenpavillon Chansons von Eric Satie und Gabriel Fauré mit Laura Rieger (Mezzosopran), Ines Schüttengruber (Klavier) und Josef Schultner (Klarinette/Saxophon) auf dem Programm. Werke von Charles-Marie Widor, Franciso Mignone, Camille Saint-Saëns (Sonate für Fagott op. 168), Eugène Bourdeau und Gabriel Pierné (Solo de Concert op. 35) umfasst eine Soirée française unter dem Motto „Orgel & Fagott“ mit Daniel Gottfried an der Orgel und loïc Bernadet am Fagott am Sonntag, 5. August, ab 20 Uhr in der Stiftskirche. Am Dienstag, 7. August, spielt zunächst Gustav Auzinger ab 16 Uhr auf der Orgel der Stiftskirche Werke von Antonio Carreira, Johann Ludwig Krebs, Gottlieb Muffat, Nicoló Moretti, Johann Caspar von Kerll und Johann Sebastian Bach, ehe im Anschluss eine Orgelführung stattfindet. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

„Klangrausch und Opern-Duette“ lautet das Motto am Samstag, 4. August, bei den Sommerkonzerten auf Schloss Grafenegg, wenn Thomas Hampson und Luca Pisaroni ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm Opern-Duette von Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini und Giuseppe Verdi singen und das European Union Youth Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck Ottorino Respighis symphonisches Gedicht „Pini di Roma“ spielt. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

„Haydn auf Weanerisch“ erwartet die Besucher des Haydn-Geburtshauses in Rohrau am Samstag, 4. August, wenn Agnes Palmisano (Gesang), Christoph Ehrenfellner (Violine), Erich O. Hütter (Violoncello) und Paul Gulda (Klavier) ab 18 Uhr Lieder im Volkston von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven sowie Wienerlieder hören lassen. Nähere Informationen und Karten unter 02164/22 68, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Am Samstag, 4. August, startet auch der diesjährige „Korneuburger Musiksommer“: Erster Programmpunkt ist „La Notte Italiana“ auf der Wertfbühne in Korneuburg, wo Erik Arno, Rene Velasquez-Diaz, Christian Deix, Monika Ballwein und die Pizzaboys Italo-Pop von Al Bano über Adriano Celentano bis zu Eros Ramazotti servieren. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Korneuburg unter 02262/770-411, e-mail tickets @ korneuburg.gv.at und office @ korneuburgermusiksommer.at bzw. www.korneuburg.gv.at und www.korneuburgermusiksommer.at.

In Wiener Neustadt spielt am Samstag, 4. August, ab 10 Uhr im Rahmen der Stadtkonzerte des Fremdenverkehrsvereins am Hauptplatz die Eisenbahnmusik Flugrad auf. Am Sonntag, 5. August, wird dann der Pavillon im Wiener Neustädter Stadtpark ab 11 Uhr zur Bühne für ein Freiluftkonzert des Holzbläser-Quintetts Variè mit Hans Pichler (Querflöte), Gerlinde Sbardellati (Oboe), Daniela Wanzenböck (Klarinette), Oliver Gilg (Horn) und Julia Gutschlhofer (Fagott). Der Eintritt ist jeweils frei; nähere Informationen beim Magistrat Wiener Neustadt unter 02622/373-951 und e-mail kultur @ wiener-neustadt.at.

Am Sonntag, 5. August, tritt ab 18 Uhr in der Musikschule Krems der Ru Xin Kinderchor aus Peking gemeinsam mit dem Kinderchor Krems auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Musikschule Krems unter 02732/801-365, e-mail musikschule @ krems.gv.at und http://musikschule.krems.at.

Schließlich unternimmt der Dreigesang Zwoadreivier im Rahmen der „Donaufestwochen im Strudengau“ am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr im Vierkanthof Hauer in Stift Ardagger unter dem Titel „Bettgeschichten“ einen musikalisch-literarischen Streifzug. Nähere Informationen und Karten beim Tourismusverband Grein unter 07268/268 57, e-mail office @ donau-festwochen.at und www.donau-festwochen.at.

