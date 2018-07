"Private Equity Journalistenpreis" wird fortgesetzt

Innsbruck (OTS) - Nach dem positiven Echo auf den "Private Equity Journalistenpreis" im heurigen Jahr hat sich die RWB PrivateCapital (Austria) GmbH entschlossen, die Auszeichnung weiterhin zu verleihen.

Mit dem "Private Equity Journalistenpreis" werden redaktionelle Beiträge prämiert, die sich differenziert mit dem Thema Private Equity auseinandersetzen. Im heurigen Jahr gingen die Preise an den freien Finanzjournalisten Michael Kordovsky (1. Platz), Dr. Christine Kary von der Tageszeitung "Die Presse" (2. Platz) sowie Mag. Angela Heissenberger vom Wirtschaftsmagazin "Report Plus" (3. Platz).

Die ausgezeichneten Beiträge sowie ein Video von der glanzvollen Preisverleihung im Wiener Palais Daun-Kinsky sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.pe-journalistenpreis.com/startseite/gewinner-2017/

"Wir haben viel positives Feedback auf unsere Initiative erhalten und werden daher den Preis auch in Zukunft ausloben", kündigt Mag. Birgit Schmolmüller, Geschäftsführerin der RWB Austria, an. "Denn nach wie vor ist das Thema Private Equity in österreichischen Medien stark unterrepräsentiert. Für uns ist das völlig unverständlich: Die Renditechancen von Private Equity liegen deutlich über jenen des Aktienmarktes, der aber von Finanzjournalisten ungleich mehr Aufmerksamkeit erfährt. Außerdem investiert Private Equity direkt in Unternehmen und stärkt dadurch den Wirtschaftsstandort."

Der nächste "Private Equity Journalistenpreis" wird Anfang 2020 vergeben. Eingereicht werden können dann Beiträge, die in den Jahren 2018 und 2019 in einem österreichischen Medien erschienen sind. Die Dotierung bleibt wie bisher: Der Gewinner erhält 3.000 Euro, der Zweitplatzierte 2.000 Euro, für Rang drei gibt es 1.000 Euro.

Über die Zuerkennung des Preises entscheidet eine unabhängige Jury aus Medien- und Finanzexperten. Alle Informationen über den Preis finden sich auf der Website www.pe-journalistenpreis.com.

RWB - der Spezialist für Private Equity

Die RWB Private Capital (Austria) GmbH ist die österreichische Niederlassung der RWB Group AG aus Oberhaching bei München. Die Repräsentanz besteht seit 2006, seitdem können sich österreichische Anleger an den Produkten der RWB beteiligen.

Im aktuellen Produktangebot der RWB Austria stehen Private Equity Dachfonds für Qualifizierte Privatkunden und die Fondsgebundene Lebensversicherung RWB PREMIUM SELECT mit Schwerpunkt Private Equity.

Über 80.000 Anleger vertrauen heute auf die Leistungen der RWB. Mit mehr als 185 internationalen Fondsbeteiligungen und über 2.700 Portfoliounternehmen zählt die RWB zu den renommiertesten Dachfondsinvestoren im deutschsprachigen Raum.



