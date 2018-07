Wiener Linien: Rechtzeitig TOP-Jugendticket und Semesterticket sichern

Schon jetzt online und via WienMobil-App stressfrei und ohne Wartezeiten kaufen

Wien (OTS) - Das neue Schuljahr startet bereits in wenigen Wochen und das bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler tägliche Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem TOP-Jugendticket bekommen SchülerInnen und Lehrlinge die Möglichkeit um 70 Euro im gesamten Verkehrsverbund Ostregion in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs zu sein. Das Top-Jugendticket gilt das ganze Schuljahr inklusive Ferien. Alle SchülerInnen und Lehrlinge unter 24 Jahre mit Wohn-, Schul- oder Ausbildungsort in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben Anspruch auf das TOP-Jugendticket und können die Öffis damit ein ganzes Jahr lang günstig nutzen.

Tickets online und direkt am Handy kaufen

Tickets, die über den Online-Shop der Wiener Linien (http://shop.wienerlinien.at) erworben werden, können bei Verlust jederzeit zu Hause bequem und kostenlos ausgedruckt werden. "Die einfachste Möglichkeit das Top-Jugendticket zu kaufen ist mit der WienMobil-App. Damit ist das Ticket auch immer griffbreit und man spart sich Wartezeiten vor Schulbeginn in den Ticketstellen", erklärt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Semesterticket für fünf Monate gültig

Auch Studierende können bereits jetzt stressfrei ihr Semesterticket für den Start ins neue Semester kaufen. Das Ticket ist gültig für Studierende, die das 26. Lebensjahr vor Beginn des jeweiligen Semesters (Wintersemester von 1. September bis 31. Jänner und im Sommersemester von 1. Februar bis 30. Juni) noch nicht vollendet haben. Die Semesterkarte gilt auf allen Linien innerhalb der Kernzone Wien für U-Bahn, Straßenbahn und Buslinien sowie für die ÖBB und die Wiener Lokalbahn. Studenten und Studentinnen können das Ticket ebenfalls mit der WienMobil-App sowie im Online-Ticketshop und in allen Ticketstellen erwerben.

