GrECo JLT und IIZI: Meilenstein am baltischen Versicherungsmarkt

Die GrECo JLT Gruppe, führender Risiko- und Versicherungsberater in Osteuropa, kauft 56,95% des größten estnischen Versicherungsmaklers IIZI Gruppe

Wien (OTS) - IIZI wird als Tochtergesellschaft in die GrECo JLT Gruppe eingegliedert und beide werden gemeinsam zu einem der größten Player am baltischen Markt. Für das Online-Geschäft bleibt die Marke IIZI bestehen, das Corporate Geschäft wird künftig unter dem Namen GrECo JLT weitergeführt. Das Management, welches den restlichen Anteil von 43,05% hält, bleibt an Board. Der Preis der Transkation wird nicht kommuniziert.



Georg Winter, Vorstandsmitglied der GrECo JLT Gruppe und für das Baltikum zuständig, erläutert: „ Seit über 30 Jahren treiben wir die Expansion in Osteuropa voran. Die Akquisition von IIZI ist ein entscheidender Impuls für die Wachstumsstrategie unserer gesamten Gruppe. Beide, IIZI und wir, werden vom Know-how und den Erfahrungen im Klientenservice des Anderen profitieren. “

Igor Fedotov, Vorstandsvorsitzender der IIZI Gruppe, berichtet, dass sich die Bedürfnisse der Klienten als auch der gesamte Versicherungsmarkt ändern, der Markt werde immer internationaler. „ Um die Interessen unserer Klienten, besonders im Ausland, besser vertreten zu können brauchen wir einen internationalen Partner ,“ erklärt Fedotov. „ Ich glaube, dass GrECo JLT am besten dafür geeignet ist und wir gemeinsam unseren Klienten exzellente neue Möglichkeiten bieten können. “

IIZI ist die perfekte Ergänzung für GrECo JLT´s Präsenz im Baltikum. Die Niederlassung in Estland wird gestärkt und Lettland als neuer Markt hinzugefügt. Das bestehende Office in Litauen komplettiert die flächendeckende Präsenz im Baltikum.

GrECo JLT auf einen Blick

GrECo JLT bietet seinen Klienten individuelle Lösungen im Bereich Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist in Österreich der führende Versicherungsmakler für die Industrie, den Handel, das Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Als Teil des JLT International Networks greift das Unternehmen auf ein weltweites Beratungs-Netzwerk zu.

Die GrECo JLT Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, an der die Familie Neubrand 66,67% der Anteile hält. Die britische JLT Gruppe (Jardine Lloyd Thompson Group plc) ist mit 20% und die deutsche Ecclesia Gruppe mit 13,33% beteiligt. Die GrECo JLT Gruppe hat ihren Hauptsitz in Wien und beschäftigt 795 Mitarbeiter in 52 Niederlassungen, davon rund 335 Mitarbeiter in Österreich.

Über IIZI

IIZI Kindlustusmaakler ist der größte Versicherungsmakler Estlands, mit einem Marktanteil von 31%. IIZI ist seit 2001 auf dem Markt tätig. 2017 erwirtschafteten 150 Mitarbeiter einen Umsatz von nahezu 8 Millionen EUR.

